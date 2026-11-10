Масштабна ДТП у Болгарії - у МЗС відповіли, чи є чи серед постраждалих українці

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У Міністерстві закордонних справ заявили, що наразі не надходила інформація, що серед загиблих чи постраждалих під час масштабної ДТП у Болгарії є українці, передає УНН.

Інформації про загиблих/поранених громадян України наразі не надходило - повідомили у пресслужбі МЗС.

Посольство України в Болгарії тримає контакт з компетентними болгарськими органами і продовжує здійснювати моніторинг ситуації.

Нагадаємо

На автомагістралі "Тракія" в Болгарії сталася серія масштабних зіткнень за участю 86 транспортних засобів. Унаслідок аварій загинули щонайменше 12 людей, ще 46 постраждали. Причиною ДТП міг стати густий туман, через який видимість на дорозі місцями скоротилася до 10 метрів.