$45.410.0950.820.17
ukenru
Ексклюзив
18:35 • 640 перегляди
Масштабна ДТП у Болгарії - у МЗС відповіли, чи є чи серед постраждалих українці
18:07 • 3034 перегляди
Віткофф і Кушнер можуть відвідати москву та Київ після переговорів в Абу-Дабі - ЗМІ
17:46 • 5760 перегляди
Ліга націй: чи зможе Україна у Белфасті взяти реванш у Північної ІрландіїPhotoVideo
17:28 • 5416 перегляди
Україна залишилася без нових ракет PAC-3 у жовтні: Європа чекає дозволу США на постачання – ЗМІ
16:43 • 8604 перегляди
Україну очікує стрибок тепла, але перед ним прийдуть дощі та мокрий сніг - синоптикиня
Ексклюзив
16:00 • 13378 перегляди
Курс під повним контролем - економіст спрогнозував, чи варто чекати різких стрибків валюти
15:48 • 11102 перегляди
"Калібри", "Іскандери" та реактивні шахеди: у Генштабі показали дивізіон IRIS-T, який збив 200 цілейVideo
Ексклюзив
15:45 • 12015 перегляди
Санаторії можуть стати повноцінною частиною реабілітації ветеранів: нардеп пояснив, чому важливо зберегти оздоровчу інфраструктуру
15:10 • 9030 перегляди
Не шантаж, а спільне європейське завдання - Мерц відкинув звинувачення Фіцо щодо фінансування України
14:16 • 13276 перегляди
Офіси антибалістичного проєкту Freyja можуть відкрити у Данії та Норвегії - Зеленський
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал
Кримінал
Світ
Світ
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Політика Cookie
Правила користування
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2026

Популярнi новини
В Абу-Дабі стартували тристоронні переговори України, США та росії10 листопада, 08:42 • 39220 перегляди
Як ЄСПЛ захищає родини померлих пацієнтів після закриття кримінальних справ через сплив строків давності? 10 листопада, 09:50 • 42722 перегляди
росія атакувала енергетику у 8 областях: де відключення і де найскладніше10 листопада, 09:54 • 30781 перегляди
Європейці зробили спільну заяву після зустрічі з Україною та США в Абу-Дабі - згадали про безпекову архітектуру після війни10 листопада, 10:07 • 24282 перегляди
Зеленський розраховує на результативні переговори в Абу-Дабі - очікує брифінгу від перемовників10 листопада, 10:33 • 25883 перегляди
Публікації
Ліга націй: чи зможе Україна у Белфасті взяти реванш у Північної ІрландіїPhotoVideo17:46 • 5792 перегляди
Рада готує зміни до оподаткування: хто з українців платитиме більше й що буде з ПДВ для бізнесу Photo16:06 • 7584 перегляди
Курс під повним контролем - економіст спрогнозував, чи варто чекати різких стрибків валюти
Ексклюзив
16:00 • 13388 перегляди
Санаторії можуть стати повноцінною частиною реабілітації ветеранів: нардеп пояснив, чому важливо зберегти оздоровчу інфраструктуру
Ексклюзив
15:45 • 12022 перегляди
Від депортації до підготовки солдатів: Лубінець розкрив три етапи політики рф щодо українських дітейVideo13:24 • 20203 перегляди
Актуальнi люди
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Метте Фредеріксен
Сергій Бизов
Фрідріх Мерц
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Абу-Дабі
Європа
Данія
Реклама
УНН Lite
Пес Патрон став батьком і показав перші фото малюківVideo18:22 • 264 перегляди
Меган Маркл уперше з’явилася на публіці після арешту батька, але відмовилася від виступу16:28 • 3170 перегляди
Пол Маккартні увійшов до трійки найбагатших музикантів світу зі статками $1,4 млрд15:57 • 4434 перегляди
GTA VI вже доступна для завантаження - розробники показали новий трейлер на PS 5 Video15:31 • 4204 перегляди
Створював моду Незалежної України: помер співзасновник Ukrainian Fashion WeekVideo14:44 • 6624 перегляди
Актуальне
MIM-104 Patriot
Forbes
МіГ-29
Соціальна мережа
Свіфт

Масштабна ДТП у Болгарії - у МЗС відповіли, чи є чи серед постраждалих українці

Київ • УНН

 • 648 перегляди

МЗС не отримувало даних про загиблих чи постраждалих українців у масштабній ДТП у Болгарії. В аварії загинули 12 людей, 46 постраждали.

Масштабна ДТП у Болгарії - у МЗС відповіли, чи є чи серед постраждалих українці
Фото: БНТ

У Міністерстві закордонних справ заявили, що наразі не надходила інформація, що серед загиблих чи постраждалих під час масштабної ДТП у Болгарії є українці, передає УНН.

Інформації про загиблих/поранених громадян України наразі не надходило 

- повідомили у пресслужбі МЗС.

Посольство України в Болгарії тримає контакт з компетентними болгарськими органами і продовжує здійснювати моніторинг ситуації.

Нагадаємо

На автомагістралі "Тракія" в Болгарії сталася серія масштабних зіткнень за участю 86 транспортних засобів. Унаслідок аварій загинули щонайменше 12 людей, ще 46 постраждали. Причиною ДТП міг стати густий туман, через який видимість на дорозі місцями скоротилася до 10 метрів.

Антоніна Туманова

СвітНаші за кордоном
Дорожньо-транспортна пригода
Болгарія
Україна