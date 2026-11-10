Масштабна ДТП у Болгарії - у МЗС відповіли, чи є чи серед постраждалих українці
Київ • УНН
МЗС не отримувало даних про загиблих чи постраждалих українців у масштабній ДТП у Болгарії. В аварії загинули 12 людей, 46 постраждали.
У Міністерстві закордонних справ заявили, що наразі не надходила інформація, що серед загиблих чи постраждалих під час масштабної ДТП у Болгарії є українці, передає УНН.
Інформації про загиблих/поранених громадян України наразі не надходило
Посольство України в Болгарії тримає контакт з компетентними болгарськими органами і продовжує здійснювати моніторинг ситуації.
Нагадаємо
На автомагістралі "Тракія" в Болгарії сталася серія масштабних зіткнень за участю 86 транспортних засобів. Унаслідок аварій загинули щонайменше 12 людей, ще 46 постраждали. Причиною ДТП міг стати густий туман, через який видимість на дорозі місцями скоротилася до 10 метрів.