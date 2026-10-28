Украинца в Монако подозревают в причастности к гибели члена княжеской семьи

Тарифы на воду будут проверять по новым правилам: уменьшатся ли платежи украинцев

В Олешках разминируют маршруты для эвакуации гражданских

Эксклюзив

Закон о безопасности работников на рабочем месте требует доработки: в ФПУ объяснили, почему просят президента наложить вето

ЕС готовит команду для мирных переговоров в Абу-Даби - СМИ

Бюджет-2027 прошел первое чтение в ВР - что учтено и что дальше

Эксклюзив

Старая авиация — новые возможности: в «МС АВИА-ГРЕЙД» объяснили роль модернизации вертолётов

В Олешках уже 30 часов действует режим тишины без единого инцидента - Лубинец

Эксклюзив

Дело о медицинской халатности затягивают: стоит ли потерпевшим обращаться в Европейский суд по правам человека

Эксклюзив

Ахиллесова пята «Искандеров»: почему Силы обороны атакуют каучуковые заводы