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Украинца в Монако подозревают в причастности к гибели члена княжеской семьи

Киев • УНН

 • 2278 просмотра

42-летнего украинца взяли под стражу в Монако после гибели Антуана де Масси. Ему вменяют непредумышленное убийство и неоказание помощи.

Украинца в Монако подозревают в причастности к гибели члена княжеской семьи

В Монако задержали 42-летнего гражданина Украины по делу о гибели 29-летнего Антуана де Масси — члена княжеской семьи. Мужчине предъявили обвинения в непредумышленном убийстве и неоказании помощи человеку, находившемуся в опасности. В настоящее время он находится под стражей. Об этом сообщает Le Figaro со ссылкой на прокуратуру Монако, пишет УНН.

Подробности

Отмечается, что тело Антуана де Масси нашли в воскресенье на площадке в районе Ларвотто, на побережье. Он был внуком принцессы Антуанетты — старшей сестры князя Ренье III, отца нынешнего князя Альбера II.

По результатам вскрытия, вероятной причиной смерти стало падение с высоты 13 метров с бульвара Ларвотто на площадку позади здания.

По данным прокуратуры, задержанный является гражданином Украины и проживает в Монако в течение 30 лет. Его задержали в понедельник. Во время допроса мужчина отрицал свою причастность к инкриминируемым действиям.

После предъявления обвинений он не пожелал отвечать на вопросы следственного судьи.

Следствие должно установить точную последовательность событий, которые привели к падению Антуана де Масси. Прокуратура не уточнила, в чем именно заключаются действия, которые вменяют задержанному.

По информации источника, осведомленного об обстоятельствах дела, Антуана де Масси видели в ночь на воскресенье возле выхода из ночного клуба. Он шатался при ходьбе, а один мужчина поддерживал его.

После сообщения о смерти княжеский дворец выразил соболезнования и сообщил о скорби князя Альбера II и княгини Шарлен.

В Польше задержали украинца по подозрению в диверсиях для россии в Румынии28.10.26, 13:57 • 4124 просмотра

Ольга Розгон

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