Українця в Монако підозрюють у причетності до загибелі члена князівської родини
Київ • УНН
42-річного українця взяли під варту в Монако після загибелі Антуана де Масі. Йому закидають ненавмисне вбивство та ненадання допомоги.
У Монако затримали 42-річного громадянина України у справі про загибель 29-річного Антуана де Масі — члена князівської родини. Чоловікові висунули обвинувачення в ненавмисному вбивстві та ненаданні допомоги людині, яка перебувала в небезпеці. Наразі він перебуває під вартою. Про це повідомляє Le Figaro посилаючись на прокуратуру Монако, пише УНН.
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Зазначається, що тіло Антуана де Масі знайшли в неділю на майданчику в районі Ларвотто, на узбережжі. Він був онуком принцеси Антуанетти — старшої сестри князя Реньє III, батька чинного князя Альбера II.
За результатами розтину, ймовірною причиною смерті стало падіння з висоти 13 метрів із бульвару Ларвотто на майданчик позаду будівлі.
За даними прокуратури, затриманий є громадянином України та проживає в Монако протягом 30 років. Його затримали в понеділок. Під час допиту чоловік заперечував свою причетність до інкримінованих дій.
Після висунення обвинувачень він не побажав відповідати на запитання слідчого судді.
Слідство має встановити точну послідовність подій, які призвели до падіння Антуана де Масі. Прокуратура не уточнила, у чому саме полягають дії, які інкримінують затриманому.
За інформацією джерела, обізнаного з обставинами справи, Антуана де Масі бачили в ніч на неділю біля виходу з нічного клубу. Він хитався під час ходьби, а один чоловік підтримував його.
Після повідомлення про смерть князівський палац висловив співчуття та повідомив про смуток князя Альбера II і княгині Шарлен.
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