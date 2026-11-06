Возвращение мигрантов ожидается в 2028 году, но более медленными темпами, чем предыдущая миграция - НБУ

Возвращение украинских мигрантов из-за рубежа предполагается в 2028 году — чистый приток на уровне около 100 тыс. человек, тогда как миграция до этого времени будет продолжаться и в 2027 году — на уровне 200 тыс. человек ежегодно. Об этом говорится в инфляционном отчете НБУ за октябрь 2026 года, пишет УНН.

В прогнозе НБУ предполагается, что чистый отток населения в 2026–2027 годах составит около 0,2 млн человек ежегодно. В то же время в 2028 году предполагается чистое возвращение мигрантов (около 0,1 млн человек) по мере снижения рисков безопасности и улучшения экономической ситуации — говорится в отчете НБУ.

В то же время, согласно прогнозу НБУ, будет сохраняться дефицит кадров.

"В условиях ослабления экономической активности спрос бизнеса на работников снизился, однако общий дефицит рабочей силы сохраняется из-за мобилизационных и миграционных процессов", — говорится в отчете.

Впрочем, указывают в Нацбанке, "структурный дефицит кадров и в дальнейшем будет поддерживать рост зарплат, хотя его темпы постепенно замедлятся".

"Ожидается, что реальные заработные платы в 2026 году вырастут на 11,4%. В то же время в 2027–2028 годах их рост замедлится до 4–5% в год", — отмечается в отчете.

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