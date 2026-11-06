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Возвращение мигрантов ожидается в 2028 году, но более медленными темпами, чем предыдущая миграция - НБУ

Киев • УНН

 • 770 просмотра

В 2026–2027 годах в Украине ежегодно прогнозируют миграцию на уровне около 200 тысяч человек. В 2028 году НБУ ожидает возвращения 100 тысяч мигрантов.

Возвращение мигрантов ожидается в 2028 году, но более медленными темпами, чем предыдущая миграция - НБУ

Возвращение украинских мигрантов из-за рубежа предполагается в 2028 году — чистый приток на уровне около 100 тыс. человек, тогда как миграция до этого времени будет продолжаться и в 2027 году — на уровне 200 тыс. человек ежегодно. Об этом говорится в инфляционном отчете НБУ за октябрь 2026 года, пишет УНН.  

В прогнозе НБУ предполагается, что чистый отток населения в 2026–2027 годах составит около 0,2 млн человек ежегодно. В то же время в 2028 году предполагается чистое возвращение мигрантов (около 0,1 млн человек) по мере снижения рисков безопасности и улучшения экономической ситуации

— говорится в отчете НБУ.

В то же время, согласно прогнозу НБУ, будет сохраняться дефицит кадров.

"В условиях ослабления экономической активности спрос бизнеса на работников снизился, однако общий дефицит рабочей силы сохраняется из-за мобилизационных и миграционных процессов", — говорится в отчете.

Впрочем, указывают в Нацбанке, "структурный дефицит кадров и в дальнейшем будет поддерживать рост зарплат, хотя его темпы постепенно замедлятся".

"Ожидается, что реальные заработные платы в 2026 году вырастут на 11,4%. В то же время в 2027–2028 годах их рост замедлится до 4–5% в год", — отмечается в отчете.

Усиление атак рф тормозит экономику и толкает цены вверх - НБУ дал прогноз06.11.26, 13:28 • 3726 просмотров

Юлия Шрамко

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