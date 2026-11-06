Повернення мігрантів очікується у 2028 році, але меншими темпами за міграцію - НБУ
Київ • УНН
У 2026–2027 роках в Україні щороку прогнозують міграція на рівні близько 200 тисяч людей. У 2028 році НБУ очікує повернення 100 тисяч мігрантів.
Повернення українських мігрантів з-за кордону припускається у 2028 році - на рівні близько 100 тис. осіб, тоді як міграція до того часу триватиме і в 2027 році - на рівні 200 тис. людей щороку. Про це ідеться в інфляційному звіті НБУ за жовтень 2026 року, пише УНН.
У прогнозі НБУ припускається, що чистий відплив населення у 2026–2027 роках становитиме близько 0,2 млн осіб щороку. Водночас у 2028 році припускається чисте повернення мігрантів (близько 0,1 млн осіб) у міру зменшення безпекових ризиків та поліпшення економічної ситуації
Водночас, за прогнозом НБУ, зберігатиметься дефіцит кадрів.
"В умовах послаблення економічної активності попит бізнесу на працівників знизився, однак загальний брак робочої сили зберігається через мобілізаційні та міграційні процеси", - сказано у звіті.
Утім, вказують у Нацбанку, "структурний дефіцит кадрів і надалі підтримуватиме зростання зарплат, хоча його темпи поступово сповільнюватимуться".
"Очікується, що реальні заробітні плати у 2026 році зростуть на 11,4%. Водночас у 2027–2028 роках їхнє зростання сповільниться до 4–5% на рік", - зазначається у звіті.
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