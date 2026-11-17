В результате столкновения двух поездов возле главного железнодорожного вокзала в чешской столице Праге пострадали 46 пассажиров, в том числе 15 граждан Украины. Об этом сообщили в МИД Украины, передает УНН.

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"По сообщению посольства Украины в Чехии, в результате столкновения двух поездов на главном железнодорожном вокзале Праги 46 пассажиров получили легкие травмы, из них 15 — граждане Украины", — сообщили в МИД.

В министерстве добавили, что обращений на горячую линию посольства по состоянию на данный момент не поступало, однако ведомство продолжает осуществлять мониторинг ситуации.

Напомним

Венгрия на два дня приостанавливает железнодорожное сообщение с Украиной из-за российских атак на железнодорожную инфраструктуру. Ограничения будут действовать сегодня и завтра.