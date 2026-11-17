Внаслідок зіткнення двох поїздів біля головного залізничного вокзалу в чеській столиці Празі постраждали 46 пасажирів, зокрема 15 громадян України. Про це повідомили в МЗС України, передає УНН.

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"За повідомленням посольства України в Чехії, в результаті зіткнення двох потягів на головному залізничному вокзалі Праги, 46 пасажирів отримали легкі травми, з них 15 – громадяни України", - повідомили в МЗС.

У міністерстві додали, що звернень на гарячу лінію посольства станом на зараз не надходило, проте відомство продовжує здійснювати моніторинг ситуації.

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