У Великій Британії, Франції та Німеччині зростає стурбованість щодо посилення позиції США стосовно питання війни в Україні та "втрати терпіння" президентом США Дональдом Трампом щодо цього процесу. Про це повідомляє британськке видання Financial Times із посиланням на "офіційного представника, знайомого з ходом переговорів у Лондоні", інформує УНН.

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За даними джерела, Лондон, Париж та Берлін намагаються знайти "зону приземлення" для угоди, яка б не змушувала Україну порушувати свої червоні лінії, але могла б передбачати певний рух Києва в бік передачі територій як кінцевої точки переговорів.

Зеленський деякий час був готовий жити з де-факто російським контролем над Кримом і чотирма східними областями в обмін на гарантії безпеки Заходу. Але за підтримки європейських столиць він постійно відмовлявся формально визнавати російський суверенітет над будь-якою територією, заявляючи, що це підштовхуватиме москву до подальшої агресії - йдеться у статті.

Видання також цитує неназваного українського високопосадовця, який зазначив, що якщо США визнають законність анексії Криму росією, це буде "винагорода для росії за війну", а російський диктатор вололодимир путін подумає: "Так, я мав рацію, війна - це добре".

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Нагадаємо

Президент України Володимир Зеленський прокоментував зустріч у Лондоні між Україною, США, Британією, Францією та Німеччиною, висловивши сподівання, що спільна робота приведе до тривалого миру. Він наголосив на важливості поваги до позицій кожної сторони.

Речниця Білого дому Керолайн Левітт заявила, що Президент України Володимир Зеленський рухається в неправильному напрямку у справі щодо мирних перемовин. При цьому, за її словами, президент США Дональд Трамп хоче, щоби вбивства припинилися.

Прессекретар путіна дмитро пєсков заявив в інтерв'ю французькому журналу Le Point, що війна в Україні закінчилася б "миттєво", якби Київ вивів би свої війська з цих чотирьох областей, а саме Луганської, Донецької, Херсонської та Запорізької.

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