Зеленський привітав Мерца з перемогою на виборах до Бундестагу

Президент України Володимир Зеленський привітав лідера німецької партії Християнсько-демократичний союз (ХДС) Фредеріка Мерца з перемогою на виборах до Бундестагу. Про це інформує УНН із посиланням на сторінку Глави української держави у соцмережі Х (колишній Twitter).

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У неділю, 23 лютого Президент Володимир Зеленський опублікував звернення до Фредеріка Мерца в своєму Х-акаунті.

Вітаю ХДС/ХСС і Фрідріха Мерца з перемогою на виборах до Бундестагу

Зеленський підкреслив, що "чіткий голос виборців" демонструє, наскільки важливим є цей результат для Європи.

Розраховуємо на продовження нашої спільної з Німеччиною роботи заради захисту життів і наближення реального миру в Україні, а також на зміцнення Європи