Зеленський привітав Мерца з перемогою на виборах до Бундестагу
Київ • УНН
Президент України привітав лідера ХДС/ХСС Фрідріха Мерца з перемогою на виборах до Бундестагу, де партія отримала 29% голосів. Зеленський наголосив на важливості подальшої співпраці між країнами для захисту та зміцнення Європи.
Президент України Володимир Зеленський привітав лідера німецької партії Християнсько-демократичний союз (ХДС) Фредеріка Мерца з перемогою на виборах до Бундестагу. Про це інформує УНН із посиланням на сторінку Глави української держави у соцмережі Х (колишній Twitter).
Деталі
У неділю, 23 лютого Президент Володимир Зеленський опублікував звернення до Фредеріка Мерца в своєму Х-акаунті.
Вітаю ХДС/ХСС і Фрідріха Мерца з перемогою на виборах до Бундестагу
Зеленський підкреслив, що "чіткий голос виборців" демонструє, наскільки важливим є цей результат для Європи.
Розраховуємо на продовження нашої спільної з Німеччиною роботи заради захисту життів і наближення реального миру в Україні, а також на зміцнення Європи
За його словами, Європі потрібно вміти захищати себе, розвивати свої індустрії та досягати необхідних результатів.
"Європі потрібні спільні успіхи, і успіхи принесуть Європі ще більше єдності", - додав Президент України.
Нагадаємо
Лідер ХДС/ХСС Фрідріх Мерц, який переміг на виборах у Німеччині з 29% голосів, заявив про прагнення до оборонної незалежності від США. Він розкритикував адміністрацію Трампа за байдужість до долі Європи.
Олаф Шольц визнав історичну поразку СДПН на федеральних виборах та привітав перемогу Фрідріха Мерца. ХДС/ХСС здобули перемогу, а партія АдН значно покращила свої результати.
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