Зеленский поздравил Мерца с победой на выборах в Бундестаг
Киев • УНН
Президент Украины поздравил лидера ХДС/ХСС Фридриха Мерца с победой на выборах в Бундестаг, где партия получила 29% голосов. Зеленский отметил важность дальнейшего сотрудничества между странами для защиты и укрепления Европы.
Президент Украины Владимир Зеленский поздравил лидера немецкой партии Христианско-демократический союз (ХДС) Фредерика Мерца с победой на выборах в Бундестаг. Об этом информирует УНН со ссылкой на страницу Главы украинского государства в соцсети Х (бывший Twitter).
Детали
В воскресенье, 23 февраля Президент Владимир Зеленский опубликовал обращение к Фредерику Мерцу в своем Х-аккаунте.
Поздравляю ХДС/ХСС и Фридриха Мерца с победой на выборах в Бундестаг
Зеленский подчеркнул, что "четкий голос избирателей" демонстрирует, насколько важен этот результат для Европы.
Рассчитываем на продолжение нашей совместной с Германией работы ради защиты жизней и приближения реального мира в Украине, а также на укрепление Европы
По его словам, Европе нужно уметь защищать себя, развивать свои индустрии и достигать необходимых результатов.
"Европе нужны общие успехи, и успехи принесут Европе еще больше единства", - добавил Президент Украины.
Напомним
Лидер ХДС/ХСС Фридрих Мерц, который победил на выборах в Германии с 29% голосов, заявил о стремлении к оборонной независимости от США. Он раскритиковал администрацию Трампа за равнодушие к судьбе Европы.
Олаф Шольц признал историческое поражение СДПГ на федеральных выборах и поздравил победу Фридриха Мерца. ХДС/ХСС одержали победу, а партия АдГ значительно улучшила свои результаты.
"Немцы устали от политики, лишенной здравого смысла" - Трамп поздравил Мерца с победой на выборах в Бундестаг23.02.25, 21:21 • 15207 просмотров