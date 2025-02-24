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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Зеленский поздравил Мерца с победой на выборах в Бундестаг

Зеленский поздравил Мерца с победой на выборах в Бундестаг

Киев  •  УНН

 • 612 просмотра

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Президент Украины поздравил лидера ХДС/ХСС Фридриха Мерца с победой на выборах в Бундестаг, где партия получила 29% голосов. Зеленский отметил важность дальнейшего сотрудничества между странами для защиты и укрепления Европы.

Президент Украины Владимир Зеленский поздравил лидера немецкой партии Христианско-демократический союз (ХДС) Фредерика Мерца с победой  на выборах в Бундестаг. Об этом информирует УНН со ссылкой на страницу Главы украинского государства в соцсети Х (бывший Twitter).

Детали

В воскресенье, 23 февраля Президент Владимир Зеленский опубликовал обращение к Фредерику Мерцу в своем Х-аккаунте.

Поздравляю ХДС/ХСС и Фридриха Мерца с победой на выборах в Бундестаг

- говорится в заметке Главы государства.

Зеленский подчеркнул, что "четкий голос избирателей" демонстрирует, насколько важен этот результат для Европы.

Рассчитываем на продолжение нашей совместной с Германией работы ради защиты жизней и приближения реального мира в Украине, а также на укрепление Европы 

написал Владимир Зеленский.

По его словам, Европе нужно уметь защищать себя, развивать свои индустрии и достигать необходимых результатов.

"Европе нужны общие успехи, и успехи принесут Европе еще больше единства", - добавил Президент Украины.

Напомним

Лидер ХДС/ХСС Фридрих Мерц, который победил на выборах в Германии с 29% голосов, заявил о стремлении к оборонной независимости от США. Он раскритиковал администрацию Трампа за равнодушие к судьбе Европы.

Олаф Шольц признал историческое поражение СДПГ на федеральных выборах и поздравил победу Фридриха Мерца. ХДС/ХСС одержали победу, а партия АдГ значительно улучшила свои результаты.

"Немцы устали от политики, лишенной здравого смысла" - Трамп поздравил Мерца с победой на выборах в Бундестаг23.02.25, 21:21 • 15207 просмотров

Вита Зеленецкая

Вита Зеленецкая

политика
bundestagБундестаг
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fridrikh-mertsФридрих Мерц
donald-trampДональд Трамп
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