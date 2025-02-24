Зеленский поздравил Мерца с победой на выборах в Бундестаг

Президент Украины Владимир Зеленский поздравил лидера немецкой партии Христианско-демократический союз (ХДС) Фредерика Мерца с победой на выборах в Бундестаг. Об этом информирует УНН со ссылкой на страницу Главы украинского государства в соцсети Х (бывший Twitter).

Детали

В воскресенье, 23 февраля Президент Владимир Зеленский опубликовал обращение к Фредерику Мерцу в своем Х-аккаунте.

Поздравляю ХДС/ХСС и Фридриха Мерца с победой на выборах в Бундестаг

Зеленский подчеркнул, что "четкий голос избирателей" демонстрирует, насколько важен этот результат для Европы.

Рассчитываем на продолжение нашей совместной с Германией работы ради защиты жизней и приближения реального мира в Украине, а также на укрепление Европы