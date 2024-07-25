Действующая вице-президент Соединенных Штатов Камала Харрис официально присоединилась к президентским выборам. Об этом пишет УНН со ссылкой на сообщение Харрис в X.

Детали

Меня зовут Камала Харрис, и я баллотируюсь на пост президента Соединенных Штатов - заявила вице-президент США.

Она также обнародовала предвыборный ролик в котором отметила, что США выбирают будущее, где, в частности, "никто не будет выше закона". В этот момент на видео показали ее конкурента Дональда Трампа, который фигурирует в нескольких уголовных делах.

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В этих выборах перед каждым встает вопрос: в какой стране мы хотим жить? Есть люди, которые считают, что мы должны быть страной хаоса, страхов и ненависти. Но мы выбираем нечто другое. Мы выбираем свободу - заявила Камала Харрис в видео.

Напомним

Избирательная кампания Дональда Трампа подала жалобу в Федеральную избирательную комиссию США (FEC) против Камалы Харрис и Джо Байдена.

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