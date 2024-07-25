Вице-президент США Камала Харрис официально присоединилась к президентской гонке. В предвыборном ролике она подчеркнула важность верховенства права и свободы, косвенно критикуя своего конкурента Дональда Трампа.
Действующая вице-президент Соединенных Штатов Камала Харрис официально присоединилась к президентским выборам. Об этом пишет УНН со ссылкой на сообщение Харрис в X.
Детали
Меня зовут Камала Харрис, и я баллотируюсь на пост президента Соединенных Штатов
Она также обнародовала предвыборный ролик в котором отметила, что США выбирают будущее, где, в частности, "никто не будет выше закона". В этот момент на видео показали ее конкурента Дональда Трампа, который фигурирует в нескольких уголовных делах.
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В этих выборах перед каждым встает вопрос: в какой стране мы хотим жить? Есть люди, которые считают, что мы должны быть страной хаоса, страхов и ненависти. Но мы выбираем нечто другое. Мы выбираем свободу
Напомним
Избирательная кампания Дональда Трампа подала жалобу в Федеральную избирательную комиссию США (FEC) против Камалы Харрис и Джо Байдена.
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