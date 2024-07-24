Избирательная кампания Дональда Трампа во вторник подала жалобу в Федеральную избирательную комиссию США (FEC) против Камалы Харрис и Джо Байдена.

Пишет УНН со ссылкой на The Guardian.

Детали

Штаб Дональда Трампа подала жалобу в Федеральную избирательную комиссию на вице-президента Камалу Харрис, обвинив ее кампанию 2024 года в нарушении федеральных законов о финансировании избирательных кампаний путем замены имени Джо Байдена на свое собственное, чтобы получить контроль над средствами его кампании.

В жалобе утверждается, что кампания Байдена не могла переименовать свой комитет из "Байден за президента" в "Харрис за президента", как только Байден выбыл из гонки в воскресенье, и перечислить 91 млн долларов.

"Это не более чем тонко завуалированный чрезмерный взнос в размере $91,5 млн от одного кандидата в президенты к другому, то есть от старой кампании Джо Байдена к новой кампании Камалы Харрис. Эта попытка превращает в насмешку наши законы о финансировании избирательных кампаний", - говорится в восьмистраничной жалобе.

Тем временем представитель предвыборной команды Камалы Харрис Чарльз Лутвак считает, что республиканцы "завидуют" сумме денег, собранной с воскресенья лагерем Харрис, и называет жалобу "необоснованной".

Харрис на первом предвыборном митинге обрушилась с критикой на Трампа