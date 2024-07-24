Вице-президент США Камала Харрис на первом митинге в рамках своей предвыборной кампании обрушилась с критикой на республиканца Дональда Трампа и пообещала восстановить единство партии, пишет УНН со ссылкой на BBC.

Детали

Многотысячный митинг прошел в Милуоки в штате Висконсин - одном из ключевых штатов, где будет решаться исход голосования. Там же, в Милуоки, Трампа на прошлой неделе официально выдвинули кандидатом в президенты от Республиканской партии.

Харрис пока не выдвинута официально, но накануне уже заручилась поддержкой достаточного числа демократов, а за первый день после объявления президента Джо Байдена о выходе из предвыборной гонки собрала рекордную сумму пожертвований.

Камала Харрис получила значительную поддержку среди демократов для выдвижения на пост президента США

"Дональд Трамп хочет отбросить нашу страну назад, - сказала Харрис собравшимся в Милуоки, повторив то, что говорила накануне в своем предвыборном штабе. - Хотим ли мы жить в стране свободы, сострадания и верховенства закона или в стране хаоса, страха и ненависти?"

В то время как президент США Джо Байден в ходе кампании часто говорил о Трампе как об угрозе демократии в широком смысле, Харрис использовала более личный подход, отмечает AFP, и ссылалась на свой послужной список в должности прокурора Калифорнии, который имел дело с такими, как она выразилась, "хищниками" и "мошенниками", как бывший президент.

"Я бралась за преступников всех мастей, - сказала она. - Хищников, которые издевались над женщинами. Мошенников, которые обманывали потребителей. Мошенников, которые нарушали правила ради собственной выгоды".

В своей речи Харрис, как указано, подробно остановилась на теме абортов, пообещав "остановить экстремальные запреты Трампа" и заявив: "Мы должны доверять женщинам принимать решения относительно своего тела, а не позволять правительству указывать им, что делать".

Трамп в ответ осудил ее за неспособность справиться с миграционным кризисом на границе и сказал, что не против провести дебаты с ней в сентябре, когда он должен был встретиться с Байденом в эфире ABC News.

Трамп заявил, что хочет провести дебаты с Харрис