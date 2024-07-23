В США вице-президент Камала Харрис получила поддержку необходимого количества делегатов от Демократической партии, чтобы стать кандидатом в президенты от своей партии на предстоящих выборах. Это открывает ей путь для соперничества с республиканцем Дональдом Трампом, который претендует на переизбрание.

Быстрая мобилизация поддержки Харрис стала сигналом о том, что партия пытается преодолеть недели внутренних споров вокруг политического будущего президента Байдена и объединиться для победы над Трампом менее чем за 100 дней до дня выборов.

Уже в понедельник вечером несколько делегаций, включая из Техаса и ее родного штата Калифорния, подтвердили свою поддержку Харрис. По данным AP, к концу понедельника Харрис заручилась поддержкой более чем 1976 делегатов, что является достаточным для победы в первом туре голосования.

Камала Гарріс зібрала рекордні 81 млн доларів за добу після оголошення про намір балотуватися на посаду президента США