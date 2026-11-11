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Представитель российского диктатора Дмитрий Песков сообщил, что Армению лишили права голоса в ОДКБ, передает УНН со ссылкой на российские СМИ.

"В связи с тем, что Армения уже несколько лет не выполняла свои обязательства, руководствуясь уставом организации, было предложено и решено лишить Армению права голоса, а также права назначать своих представителей на ответственные должности в ОДКБ", — заявил Песков.

СМИ добавляют, что членство Армении в ОДКБ обсуждается уже несколько лет. Ереван заморозил его в 2024 году — после того, как Нагорный Карабах перешел под контроль Азербайджана, а армяне, жившие в нем, были вынуждены уехать.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян говорил: "По сути, мы уже считаем себя вне ОДКБ". Он также заявлял, что будет рад, если организация сама исключит Армению.

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Справка

ОДКБ (Организация Договора о коллективной безопасности) — это региональный военно-политический союз постсоветских государств, основанный на базе договора от 15 мая 1992 года (штаб-квартира расположена в Москве, Россия). Организацию часто называют своеобразным российским аналогом НАТО на постсоветском пространстве, где доминирующую роль играет Россия.