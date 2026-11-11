Армению лишили права голоса в ОДКБ
Киев • УНН
Песков заявил, что Армению лишили права голоса и возможности назначать представителей в ОДКБ. Ереван заморозил членство в 2024 году.
Представитель российского диктатора Дмитрий Песков сообщил, что Армению лишили права голоса в ОДКБ, передает УНН со ссылкой на российские СМИ.
"В связи с тем, что Армения уже несколько лет не выполняла свои обязательства, руководствуясь уставом организации, было предложено и решено лишить Армению права голоса, а также права назначать своих представителей на ответственные должности в ОДКБ", — заявил Песков.
СМИ добавляют, что членство Армении в ОДКБ обсуждается уже несколько лет. Ереван заморозил его в 2024 году — после того, как Нагорный Карабах перешел под контроль Азербайджана, а армяне, жившие в нем, были вынуждены уехать.
Премьер-министр Армении Никол Пашинян говорил: "По сути, мы уже считаем себя вне ОДКБ". Он также заявлял, что будет рад, если организация сама исключит Армению.
Разрыв с россией углубляется: Армения отказалась возобновлять участие в ОДКБ28.10.26, 17:11 • 10526 просмотров
Справка
ОДКБ (Организация Договора о коллективной безопасности) — это региональный военно-политический союз постсоветских государств, основанный на базе договора от 15 мая 1992 года (штаб-квартира расположена в Москве, Россия). Организацию часто называют своеобразным российским аналогом НАТО на постсоветском пространстве, где доминирующую роль играет Россия.