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Речник російського диктатора дмитро пєсков повідомив, що Вірменію позбавили права голосу в ОДКБ, передає УНН із посиланням на росЗМІ.

"У зв'язку з тим, що Вірменія не виконувала свої зобов'язання вже кілька років, керуючись статутом організації, було запропоновано і вирішено позбавити Вірменію права голосу, а також права призначати своїх представників на відповідальні посади в ОДКБ", - заявив пєсков.

ЗМІ додають, що членство Вірменії до ОДКБ обговорюється вже кілька років. Єреван заморозив його 2024 року — після того, як Нагірний Карабах перейшов під контроль Азербайджану, а вірмени, які жили в ньому, були змушені виїхати.

Прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян говорив: "По суті ми вже вважаємо себе поза ОДКБ". Він також заявляв, що буде радий, якщо організація сама виключить Вірменію.

Розрив із росією поглиблюється: Вірменія відмовилася відновлювати участь в ОДКБ

Довідка

ОДКБ (Організація договору про колективну безпеку) — це регіональний військово-політичний союз пострадянських держав, заснований на базі договору від 15 травня 1992 року (штаб-квартира розташована в москві, Росія). Організацію часто називають своєрідним російським аналогом НАТО на пострадянському просторі, де домінуючу роль відіграє росія.