Сумоистка из Херсонской области завоевала «золото» на чемпионате мира в Баку

$45.080.0850.530.00
ukru
Эксклюзив
16:45 • 3008 просмотра
От 120 до почти 200 тысяч гривен: где и когда украинцы смогут приобрести iPhone Duo
16:32 • 4274 просмотра
Завтра часть Украины будет жить по графикам отключений — сколько очередей останется без света
15:29 • 11301 просмотра
В кремле заявили, что "дело идёт" к завершению войны в Украине
14:51 • 13501 просмотра
"Разрушительная сила" Эль-Ниньо может привести к рекордному повышению температуры в Тихом океане — ООН
13:59 • 15146 просмотра
рф готова возобновить переговоры по Украине в трёхстороннем формате в ноябре — кремль
13:45 • 19826 просмотра
ЕС планирует потратить более €200 млрд в 2027 году: куда пойдут деньги и сколько предусмотрят для Украины
Эксклюзив
13:29 • 13373 просмотра
Украинская авиакомпания "Константа" выиграла суд против россии на почти 30 млн грн за уничтоженное имущество
13:17 • 10247 просмотра
В Нацбанке отреагировали на слухи об отставке Андрея Пышного
12:16 • 16881 просмотра
Fire Point получила государственную гарантию Дании на кредит в размере $113 млн
21 октября, 10:30 • 18887 просмотра
Зеленский на фоне встречи Уиткоффа с путиным раскрыл, от чего "многое зависит"
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Политика Cookie
Правила пользования
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2026

Погода
+13°
2.8м/с
90%
759мм
Популярные новости
путин играет Трампом, отвлекая внимание от поддержки Украины, - сенатор-республиканец США Тиллис21 октября, 07:20 • 12835 просмотра
Ограничения Starlink для Украины: в Конгрессе США требуют расследовать действия МаскаVideo21 октября, 09:30 • 20046 просмотра
Уиткофф встретился с путиным в петербурге - первые заявления включают предложения по прекращению войны21 октября, 09:40 • 8508 просмотра
путин изучит предложения, привезённые Уиткоффом после встречи с Зеленским - кремль21 октября, 10:58 • 11913 просмотра
В рф завершилась встреча Путина и Виткоффа12:16 • 7502 просмотра
публикации
От 120 до почти 200 тысяч гривен: где и когда украинцы смогут приобрести iPhone Duo
Эксклюзив
16:45 • 3038 просмотра
ЕС планирует потратить более €200 млрд в 2027 году: куда пойдут деньги и сколько предусмотрят для Украины13:45 • 19834 просмотра
российские НПЗ под ударом украинских дронов: как усилить кризу в нефтепереработке врагаPhoto
Эксклюзив
21 октября, 05:35 • 53530 просмотра
Новый путь к миру — что Зеленский привезёт Украине с переговоров в Осло20 октября, 19:30 • 60526 просмотра
Атаки РФ на суда, миллионные убытки и угроза мировым ценам на зерно: в Европарламенте рассказали, как будут защищать Чёрное море20 октября, 17:50 • 68042 просмотра
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Стив Уиткофф
Виктор Орбан
Урсула фон дер Ляйен
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Осло
Норвегия
Иран
Реклама
УНН Lite
Во Франции учредили премию для книг, написанных с помощью ИИ15:42 • 3364 просмотра
Инфлюенсер и создатель популярной игры Stick Run умер после инцидента во время прямого эфираPhoto15:11 • 5636 просмотра
Перечислил титулы и достижения — Роналду после скандала в сборной Португалии добился смягчения наказания14:39 • 5698 просмотра
В Финском заливе нашли британский корабль, затонувший более 160 лет назадPhoto21 октября, 03:05 • 46674 просмотра
Рианна разозлилась из-за разглашения её музыкальных планов: A$AP Rocky рассказал о последствиях21 октября, 02:05 • 45300 просмотра
Актуальное
ChatGPT
Старлинк
Financial Times
The New York Times
НАСАМС

Сумоистка из Херсонской области завоевала «золото» на чемпионате мира в Баку

Киев • УНН

 • 712 просмотра

Ирина Пасечник победила в весовой категории свыше 80 кг на чемпионате мира по сумо в Баку. Украина впервые заняла первое место в командном зачёте.

Сумоистка из Херсонской области завоевала «золото» на чемпионате мира в Баку

Спортсменка из Херсонской области Ирина Пасечник завоевала золотую медаль на чемпионате мира по сумо, который проходил в столице Азербайджана — Баку. Она стала лучшей в весовой категории свыше 80 килограммов. Об этом сообщил глава Херсонской областной государственной администрации Александр Прокудин, пишет УНН.

Подробности

Благодаря победе Ирины Пасечник и успешным выступлениям других отечественных спортсменов сборная Украины достигла исторического результата, впервые заняв первое общекомандное место на мировом первенстве. Всего в соревнованиях приняли участие 230 атлетов из 27 стран мира.

Глава Херсонской ОВА поздравил землячку с этим высоким достижением:

"Поздравляю спортсменку и её тренера с этой невероятной победой! Херсонщина гордится!" — отметил Александр Прокудин.

Гаэль Монфис завершил карьеру после объявления о разводе со Свитолиной — L'Équipe20.10.26, 02:46 • 5420 просмотров

Ольга Розгон

Спорт
Баку
Прокудин Александр Сергеевич
Азербайджан
Херсонская область
Украина