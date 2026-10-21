Сумоистка из Херсонской области завоевала «золото» на чемпионате мира в Баку
Киев • УНН
Ирина Пасечник победила в весовой категории свыше 80 кг на чемпионате мира по сумо в Баку. Украина впервые заняла первое место в командном зачёте.
Спортсменка из Херсонской области Ирина Пасечник завоевала золотую медаль на чемпионате мира по сумо, который проходил в столице Азербайджана — Баку. Она стала лучшей в весовой категории свыше 80 килограммов. Об этом сообщил глава Херсонской областной государственной администрации Александр Прокудин, пишет УНН.
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Благодаря победе Ирины Пасечник и успешным выступлениям других отечественных спортсменов сборная Украины достигла исторического результата, впервые заняв первое общекомандное место на мировом первенстве. Всего в соревнованиях приняли участие 230 атлетов из 27 стран мира.
Глава Херсонской ОВА поздравил землячку с этим высоким достижением:
"Поздравляю спортсменку и её тренера с этой невероятной победой! Херсонщина гордится!" — отметил Александр Прокудин.
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