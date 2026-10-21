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Сумоїстка з Херсонщини виборола "золото" на чемпіонаті світу в Баку

Київ • УНН

 • 1304 перегляди

Ірина Пасічник перемогла у ваговій категорії понад 80 кг на чемпіонаті світу із сумо в Баку. Україна вперше стала першою в командному заліку.

Сумоїстка з Херсонщини виборола "золото" на чемпіонаті світу в Баку

Спортсменка з Херсонщини Ірина Пасічник виборола золоту медаль на чемпіонаті світу із сумо, що проходив у столиці Азербайджану — Баку. Вона стала найкращою у ваговій категорії понад 80 кілограмів. Про це повідомив голова Херсонської обласної державної адміністрації Олександр Прокудін, пише УНН.

Деталі

Завдяки перемозі Ірини Пасічник та успішним виступам інших вітчизняних спортсменів, збірна України досягла історичного результату, вперше посівши перше загальнокомандне місце на світовій першості. Загалом у змаганнях узяли участь 230 атлетів із 27 країн світу.

Очільник Херсонської ОВА привітав землячку із цим високим досягненням:

"Вітаю спортсменку та її тренера з цією неймовірною перемогою! Херсонщина пишається!" — зазначив Олександр Прокудін.

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Ольга Розгон

Спорт
Баку
Прокудін Олександр Сергійович
Азербайджан
Херсонська область
Україна