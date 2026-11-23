Премьер-министр Армении Никол Пашинян в понедельник, 23 ноября, обнародовал проект новой конституции Армении, разработанный его правительством и отвергнутый армянской оппозицией. Об этом УНН пишет со ссылкой на армянскую службу RFE/RL.

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"Как и ожидалось, в нем нет ссылки на декларацию о независимости 1990 года, которая ссылается на акт об объединении 1989 года, принятый законодательными органами Советской Армении и Нагорного Карабаха", — говорится в публикации. Ссылка на декларацию содержится в преамбуле к действующей армянской конституции, принятой в 1995 году и неоднократно изменявшейся с тех пор.

В видеообращении к нации Пашинян подчеркнул необходимость исключения этой ссылки, что является главным заявленным условием Азербайджана для подписания армяно-азербайджанского мирного договора, парафированного в Вашингтоне в прошлом году. Он отверг утверждения своих критиков о том, что "мы делаем это из-за внешнего давления или ради кого-то другого".

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Два оппозиционных альянса, представленных в армянском парламенте, поддержали эти утверждения, реагируя на опубликованный проект. Один из них, "Сильная Армения", обвинил Пашиняна в том, что он продолжает выполнять требования президента Азербайджана Ильхама Алиева и готов "отвергнуть независимость Армении по приказу своего политического покровителя".

"Из проекта конституции понятно, что это не только конституция Алиева, но и недемократическая конституция, содержащая авторитарные тенденции", — заявил журналистам Тигран Абраамян, высокопоставленный депутат партии "Сильная Армения".

Ишхан Сагателян, ведущий член оппозиционного альянса "Айастан", заявил, что, оказывая давление на Пашиняна, чтобы тот принял ее, Алиев хочет "унизить армянский народ и легитимизировать свои действия".

Новая конституция, разработанная Министерством юстиции Армении в начале этого года, должна быть одобрена как минимум двумя третями депутатов армянского парламента, прежде чем ее можно будет вынести на обязательный референдум. Партия Пашиняна "Гражданский договор" не смогла получить такого большинства на спорных парламентских выборах, состоявшихся в июне.

Как "Айастан", так и "Сильная Армения" пообещали заблокировать референдум. Ранее в этом месяце они, а также около десятка других оппозиционных групп, договорились сформировать единый фронт для этой цели.

Парламентская оппозиция оставалась непреклонной в неприятии "конституции Алиева", даже после того, как Пашинян пообещал уйти в отставку, если большинство армян проголосует против нее. Премьер-министр Армении повторил свое предложение в понедельник.

Пашинян также предупредил, что инициирует досрочные парламентские выборы, если ему не удастся протолкнуть новую конституцию через Национальное собрание. "Он косвенно пригрозил не допустить "Сильную Армению" и "Айастан" к такому голосованию", — указывает издание. Артур Хачатрян, еще один высокопоставленный деятель "Айастана", настаивал в понедельник, что оппозиция не испугается его угроз.

"Переговоры с Пашиняном невозможны; мы не ведем переговоров с террористами", — сказал Хачатрян, намекая на недавние аресты высших лидеров партий "Айастан" и "Сильная Армения".

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