Премьер-министр Армении предложил обменяться территориями с Азербайджаном, чтобы окончательно урегулировать многолетний конфликт

Премьер-министр Армении Никол Пашинян предложил Азербайджану провести равноценный обмен территориями, чтобы решить проблему анклавов и устранить одно из препятствий на пути к миру между странами. Об этом он заявил в своем обращении, пишет УНН.

Детали

По замыслу Пашиняна, оба государства могут обменяться участками земли одинаковой площади. Это позволит ликвидировать анклавы — территории, которые принадлежат одной стране, но со всех сторон окружены другой.

Кроме того, армянский премьер призвал открыть транспортные пути и коммуникации между странами, а также окончательно отказаться от взаимных территориальных претензий.

Почему Армения и Азербайджан десятилетиями конфликтуют

Основной причиной противостояния стал Нагорный Карабах — международно признанная часть Азербайджана, населенная преимущественно этническими армянами до событий 2023 года. В конце 1980-х годов спор за регион перерос в вооруженный конфликт, а после распада СССР — в полномасштабную войну.

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В 1990-х годах армянские силы установили контроль над Нагорным Карабахом и прилегающими азербайджанскими районами. Во время войны 2020 года Азербайджан вернул значительную часть этих территорий, а в сентябре 2023 года восстановил контроль над всем Карабахом. После этого более 100 тысяч этнических армян покинули регион.

Несмотря на завершение боевых действий в Карабахе, между государствами остались споры относительно границ, анклавов и транспортного сообщения. Именно эти вопросы Пашинян предлагает урегулировать посредством территориального обмена и взаимного признания суверенитета.

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