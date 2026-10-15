Премьер-министр Армении предложил обменяться территориями с Азербайджаном, чтобы окончательно урегулировать многолетний конфликт
Киев • УНН
Премьер-министр Армении предложил равноценный обмен землями для ликвидации анклавов. Он также призвал открыть пути и отказаться от претензий.
Премьер-министр Армении Никол Пашинян предложил Азербайджану провести равноценный обмен территориями, чтобы решить проблему анклавов и устранить одно из препятствий на пути к миру между странами. Об этом он заявил в своем обращении, пишет УНН.
Детали
По замыслу Пашиняна, оба государства могут обменяться участками земли одинаковой площади. Это позволит ликвидировать анклавы — территории, которые принадлежат одной стране, но со всех сторон окружены другой.
Кроме того, армянский премьер призвал открыть транспортные пути и коммуникации между странами, а также окончательно отказаться от взаимных территориальных претензий.
Почему Армения и Азербайджан десятилетиями конфликтуют
Основной причиной противостояния стал Нагорный Карабах — международно признанная часть Азербайджана, населенная преимущественно этническими армянами до событий 2023 года. В конце 1980-х годов спор за регион перерос в вооруженный конфликт, а после распада СССР — в полномасштабную войну.
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В 1990-х годах армянские силы установили контроль над Нагорным Карабахом и прилегающими азербайджанскими районами. Во время войны 2020 года Азербайджан вернул значительную часть этих территорий, а в сентябре 2023 года восстановил контроль над всем Карабахом. После этого более 100 тысяч этнических армян покинули регион.
Несмотря на завершение боевых действий в Карабахе, между государствами остались споры относительно границ, анклавов и транспортного сообщения. Именно эти вопросы Пашинян предлагает урегулировать посредством территориального обмена и взаимного признания суверенитета.
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