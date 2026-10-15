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The Guardian
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The Washington Post

Прем’єр Вірменії запропонував обмінятися територіями з Азербайджаном, щоб остаточно врегулювати багаторічний конфлікт

Київ • УНН

 • 1080 перегляди

Прем’єр Вірменії запропонував рівноцінний обмін землями для ліквідації анклавів. Він також закликав відкрити шляхи й відмовитися від претензій.

Прем’єр Вірменії запропонував обмінятися територіями з Азербайджаном, щоб остаточно врегулювати багаторічний конфлікт

Прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян запропонував Азербайджану провести рівноцінний обмін територіями, щоб розв'язати проблему анклавів і усунути одну з перешкод на шляху до миру між країнами. Про це він заявив у своєму зверненні, пише УНН.

Деталі

За задумом Пашиняна, обидві держави можуть обмінятися однаковими за площею ділянками землі. Це дозволить ліквідувати анклави – території, які належать одній країні, але з усіх боків оточені іншою.

Крім того, вірменський прем'єр закликав відкрити транспортні шляхи та комунікації між країнами, а також остаточно відмовитися від взаємних територіальних претензій.

Чому Вірменія та Азербайджан десятиліттями конфліктують

Основною причиною протистояння став Нагірний Карабах – міжнародно визнана частина Азербайджану, населена переважно етнічними вірменами до подій 2023 року. Наприкінці 1980-х років суперечка за регіон переросла у збройний конфлікт, а після розпаду СРСР – у повномасштабну війну.

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У 1990-х роках вірменські сили встановили контроль над Нагірним Карабахом і прилеглими азербайджанськими районами. Під час війни 2020 року Азербайджан повернув значну частину цих територій, а у вересні 2023 року відновив контроль над усім Карабахом. Після цього понад 100 тисяч етнічних вірмен залишили регіон.

Попри завершення бойових дій у Карабасі, між державами залишилися суперечки щодо кордонів, анклавів і транспортного сполучення. Саме ці питання Пашинян пропонує врегулювати через територіальний обмін і взаємне визнання суверенітету.

рф погрожує Вірменії припинити з 1 листопада всі поставки газу - ЗМІ24.09.26, 16:22 • 5632 перегляди

Степан Гафтко

ПолітикаСвіт
Нікол Пашинян
Вірменія
Азербайджан