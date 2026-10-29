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Украина получила от Азербайджана новую партию энергетической помощи почти на $1,5 миллиона

Киев • УНН

 • 922 просмотра

Украина получила девять трансформаторов и 186 км кабелей для восстановления энергосистемы. Всего Азербайджан передал 159 грузов.

Украина получила от Азербайджана новую партию энергетической помощи почти на $1,5 миллиона

Азербайджан передал Украине очередную партию энергооборудования стоимостью более 1,47 млн долларов — в частности, девять силовых трансформаторов и 186 километров электрических кабелей для восстановления энергетической инфраструктуры. Об этом сообщает Минэнерго, пишет УНН.

Детали

"В Украину поступила очередная партия гуманитарной помощи с энергетическим оборудованием от Азербайджана, общая стоимость которого составляет более 1,47 миллиона долларов США. Груз включает, в частности, девять силовых трансформаторов, 186 километров электрических кабелей и другое критически важное оборудование, необходимое для восстановления нашей энергосистемы после российских атак", — говорится в сообщении.

Всего после начала полномасштабной войны Азербайджан передал 159 гуманитарных грузов с оборудованием общей массой более 2 432,4 т. Среди переданного оборудования: силовые трансформаторы, трансформаторные подстанции, генераторы, электрический кабель и другое критически необходимое оборудование.

Напомним

В мае 2026 года Украина и Азербайджан подписали 6 документов по различным направлениям, в частности в сфере безопасности и ОПК. Зеленский подчеркнул важность обмена опытом, энергетики и готовность к трехсторонним переговорам.

Ольга Розгон

ЭкономикаНовости Мира
Энергетика
Война в Украине
Электроэнергия
Министерство энергетики Украины
Азербайджан
Украина