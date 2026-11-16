РФ не получила мест в руководящих органах Международного союза электросвязи — почему это важно

россия не получила мест в руководящих органах Международного союза электросвязи (МСЭ) – Совете МСЭ и Совете по Регламенту радиосвязи. Выборы в руководящие органы Международного союза электросвязи только что завершились в Дохе, передает УНН со ссылкой на МИД.

Детали

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига поздравил все страны, избранные в состав этих органов, в частности государства нашего региона – Азербайджан, Болгарию, Польшу, Чехию, Румынию и Казахстан. Глава МИД пожелал новоизбранным членам плодотворной работы и весомых результатов в развитии глобального телекоммуникационного сектора.

Сибига также выразил благодарность всем государствам – членам МСЭ за принципиальную позицию и решение не поддерживать избрание россии в руководящие органы Союза.

Государство, которое грубо нарушает Устав ООН и основополагающие принципы международного права, систематически разрушает телекоммуникационную инфраструктуру Украины, атакует критически важные системы связи и использует современные технологии для ведения захватнической войны, не может претендовать на ведущую роль в международной организации, призванной способствовать развитию глобальной связности, цифрового взаимодействия и международного сотрудничества. Результаты голосования являются важным свидетельством того, что международное сообщество не будет легитимизировать амбиции государства-агрессора – подчеркнул министр.

Глава МИД подчеркнул, что Украина и в дальнейшем последовательно будет работать над тем, чтобы международные организации оставались площадками ответственного сотрудничества, а не инструментами продвижения военной машины кремля.

Справка

Международный союз электросвязи (МСЭ, англ. International Telecommunication Union, ITU) — это ведущее специализированное агентство Организации Объединенных Наций в сфере информационно-коммуникационных технологий и телекоммуникаций.

МСЭ осуществляет свою деятельность по трем основным направлениям, закрепленным за соответствующими секторами:

- сектор радиосвязи (ITU-R) осуществляет координацию широкого и постоянно растущего диапазона услуг радиосвязи, а также управляет на международном уровне использованием радиочастотного спектра и спутниковых орбит;

- сектор стандартизации электросвязи (ITU-Т) отвечает за разработку стандартов для электронных коммуникаций;

- сектор развития электросвязи (ITU-D) оказывает помощь в развитии информационно-коммуникационной инфраструктуры и услуг, развитии человеческого потенциала и новейших технологий.

Украина является членом МСЭ с 7 мая 1947 года.