рф не отримала посад у керівних органах Міжнародного союзу електрозв’язку - чому це важливо

росія не отримала посад в керівних органах Міжнародного союзу електрозв’язку (МСЕ) – Раді МСЕ та Раді з Регламенту радіозв’язку. Вибори до керівних органів Міжнародного союзу електрозв’язку щойно завершилися у Досі, передає УНН із посиланням на МЗС.

Деталі

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга привітав всі країни, обрані до складу цих органів, зокрема держави нашого регіону – Азербайджан, Болгарію, Польщу, Чехію, Румунію та Казахстан. Глава МЗС побажав новообраним членам плідної роботи та вагомих результатів у розвитку глобального телекомунікаційного сектору.

Сибіга також висловив вдячність усім державам – членам МСЕ за принципову позицію та рішення не підтримувати обрання росії до керівних органів Союзу.

Держава, яка грубо порушує Статут ООН та основоположні принципи міжнародного права, систематично руйнує телекомунікаційну інфраструктуру України, атакує критично важливі системи зв’язку та використовує сучасні технології для ведення загарбницької війни, не може претендувати на провідну роль у міжнародній організації, покликаній сприяти розвитку глобальної зв’язності, цифрової взаємодії та міжнародного співробітництва. Результати голосування є важливим свідченням того, що міжнародна спільнота не легітимізуватиме амбіції держави-агресора – підкреслив міністр.

Глава МЗС наголосив, що Україна й надалі послідовно працюватиме над тим, щоб міжнародні організації залишалися майданчиками відповідального співробітництва, а не інструментами просування воєнної машини кремля.

Довідка

Міжнародний союз електрозв’язку (МСЕ, англ. International Telecommunication Union, ITU) — це провідне спеціалізоване агентство Організації Об'єднаних Націй у галузі інформаційно-комунікаційних технологій та телекомунікацій.

МСЕ здійснює свою діяльність на трьох основних напрямках, закріплених за відповідними секторами:

- сектор радіозв'язку (ITU-R) здійснює координацію широкого і постійно зростаючого діапазону послуг радіозв'язку, а також управляє на міжнародному рівні використанням радіочастотного спектру і супутникових орбіт;

- сектор стандартизації електрозв'язку (ITU-Т) є відповідальним за розробку стандартів для електронних комунікацій;

- сектор розвитку електрозв’язку (ITU-D) надає допомогу у розвитку інформаційно-комунікаційної інфраструктури і послуг, розвитку людського потенціалу і новітніх технологій.

Україна є членом МСЕ з 7 травня 1947 року.