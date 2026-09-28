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Литва ввела санкции против российских олигархов Усманова и Фридмана, Латвия и Эстония на очереди

Киев • УНН

 • 1356 просмотра

Литва внесла Усманова и Фридмана в список persona non grata после отмены санкций ЕС. Латвия и Эстония готовят аналогичные меры.

Литва ввела санкции против российских олигархов Усманова и Фридмана, Латвия и Эстония на очереди
Владимир Путин и Алишер Усманов. Фото: AP

Литва начала вводить национальные санкции против российских миллиардеров Алишера Усманова и Михаила Фридмана. Как сообщает LRT, Вильнюс принял это решение ранее в этом месяце после того, как Европейский союз исключил их из своих санкционных списков, передает УНН.

Издание отмечает, что запрет на въезд в Литву для Усманова и Фридмана будет действовать в течение пяти лет; впоследствии его могут пересмотреть и продлить.

"На основании представления министра иностранных дел министр внутренних дел принял решение о включении Усманова и Фридмана в список лиц, объявленных *persona non grata*. Как только решение министра поступило, Департамент миграции незамедлительно внес обоих иностранцев в указанный список", — сообщил в понедельник представитель Департамента миграции Рокас Пукинскас.

Латвия и Эстония также намерены применить национальные санкции в отношении этих двух бизнесменов.

Санкции ЕС против Усманова и Фридмана были отменены по требованию нескольких государств-членов.

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Франция, которая инициировала исключение Усманова из списка, ссылалась на интересы национальной безопасности, но не предоставила подробностей. Издание Financial Times сообщало, что это могло быть связано с потенциальной договоренностью об освобождении граждан Франции, удерживаемых в Азербайджане.

Люксембург, по словам дипломатов, требовал отменить санкции против Фридмана, поскольку тот подал иск против страны, требуя 15 миллиардов евро компенсации за активы, замороженные в рамках санкций ЕС.

российские миллиардеры ищут способ повторить "успех" Фридмана и Усманова со снятием санкций ЕС27.09.26, 03:18 • 4080 просмотров

По данным правительства Латвии, Усманов — российский бизнесмен, связанный с Владимиром Путиным, и основной акционер USM Holdings, тогда как Фридмана характеризуют как бизнесмена, приближенного к Путину, и основного акционера "Альфа-Групп" (Alfa Group).

Тем временем на прошлой неделе государства-члены ЕС договорились продлить на три года санкции против почти 3000 физических и юридических лиц, связанных с российской агрессией.

Антонина Туманова

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