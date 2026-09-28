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Литва запровадила санкції проти російських олігархів Усманова та Фрідмана, Латвія та Естонія на черзі

Київ • УНН

 • 592 перегляди

Литва внесла Усманова й Фрідмана до списку persona non grata після скасування санкцій ЄС. Латвія та Естонія готують аналогічні заходи.

Литва запровадила санкції проти російських олігархів Усманова та Фрідмана, Латвія та Естонія на черзі
володимир путін і Алішер Усманов. Фото: AP

Литва почала запроваджувати національні санкції проти російських мільярдерів Алішера Усманова та Михайла Фрідмана. Як повідомляє LRT, Вільнюс ухвалив це рішення раніше цього місяця після того, як Європейський Союз виключив їх зі своїх санкційних списків, передає УНН.

Видання зазначає, що заборона на в’їзд до Литви для Усманова та Фрідмана діятиме протягом п’яти років; згодом її можуть переглянути та продовжити.

"На підставі подання міністра закордонних справ міністр внутрішніх справ ухвалив рішення про включення Усманова та Фрідмана до списку осіб, оголошених *persona non grata*. Щойно рішення міністра надійшло, Департамент міграції негайно вніс обох іноземців до згаданого списку", — повідомив у понеділок представник Департаменту міграції Рокас Пукінскас.

Латвія та Естонія також мають намір застосувати національні санкції щодо цих двох бізнесменів.

Санкції ЄС проти Усманова та Фрідмана було скасовано на вимогу кількох держав-членів.

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Франція, яка ініціювала виключення Усманова зі списку, посилалася на інтереси національної безпеки, але не надала подробиць. Видання Financial Times повідомляло, що це могло бути пов’язано з потенційною домовленістю щодо звільнення громадян Франції, яких утримували в Азербайджані.

Люксембург, за словами дипломатів, вимагав скасування санкцій проти Фрідмана, оскільки той подав позов проти країни, вимагаючи 15 мільярдів євро компенсації за активи, заморожені в межах санкцій ЄС.

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За даними уряду Латвії, Усманов — російський бізнесмен, пов’язаний із Володимиром Путіним, і основний акціонер USM Holdings, тоді як Фрідмана характеризують як бізнесмена, наближеного до Путіна, та основного акціонера "Альфа-Груп" (Alfa Group).

Тим часом минулого тижня держави-члени ЄС домовилися продовжити на три роки санкції проти майже 3000 фізичних та юридичних осіб, пов’язаних із російською агресією.

Антоніна Туманова

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Financial Times
Латвія
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