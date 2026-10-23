Фон дер Ляйен об ударе РФ по судну у берегов Румынии — эти атаки открыто нарушают международное право

Фон дер Ляйен об ударе РФ по судну у Румынии: "Эти атаки открыто нарушают международное право"Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен выразила обеспокоенность из-за обстрела гражданского судна с украинским и азербайджанским экипажем в Чёрном море у берегов Румынии. Об этом она написала в социальной сети X, сообщает УНН.

Детали

"Я глубоко обеспокоена очередной эскалацией со стороны России в Чёрном море. У берегов Румынии было обстреляно гражданское судно с украинским и азербайджанским экипажем. Эти безрассудные атаки направлены против невинных людей и открыто нарушают нормы международного права", — написала фон дер Ляйен.

Глава Еврокомиссии выразила соболезнования семье и близким погибшего моряка, а также семьям трёх членов экипажа, которые до сих пор считаются пропавшими без вести. Также фон дер Ляйен поблагодарила спасательные команды, участвующие в поисках пропавших.

Напомним

Удар дрона 23 октября потопил грузовое судно у побережья Румынии в Чёрном море, убив по меньшей мере одного моряка, ещё трое считаются пропавшими без вести. Президент Румынии Никушор Дан обвинил Россию в эскалации атак на восточном фланге НАТО.