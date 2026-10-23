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Eurofighter Typhoon

Фон дер Ляєн про удар рф по судну біля Румунії - ці атаки відкрито порушують міжнародне право

Київ • УНН

 • 656 перегляди

Фон дер Ляєн засудила обстріл цивільного судна з українським та азербайджанським екіпажем. Загинув моряк, троє членів екіпажу зникли.

Фон дер Ляєн про удар рф по судну біля Румунії - ці атаки відкрито порушують міжнародне право

Фон дер Ляєн про удар рф по судну біля Румунії: "Ці атаки відкрито порушують міжнародне право"Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн висловила стурбованість через обстріл цивільного судна з українським та азербайджанським екіпажем у Чорному морі біля берегів Румунії. Про це вона написала в соціальній мережі X, пише УНН.

Деталі

"Я глибоко стурбована черговою ескалацією з боку росії в Чорному морі. Біля берегів Румунії було обстріляне цивільне судно з українським та азербайджанським екіпажем. Ці безрозсудні атаки спрямовані проти невинних людей і відкрито порушують норми міжнародного права", — написала фон дер Ляєн.

Глава Єврокомісії висловила співчуття родині та близьким загиблого моряка, а також родинам трьох членів екіпажу, які досі вважаються зниклими безвісти. Також фон дер Ляєн подякувала рятувальним командам, які беруть участь у пошуку зниклих.

Нагадаємо

Удар дрона 23 жовтня потопив вантажне судно біля узбережжя Румунії в Чорному морі, вбивши щонайменше одного моряка, а ще троє вважаються зниклими безвісти. Президент Румунії Нікушор Дан звинуватив росію в ескалації атак на східному фланзі НАТО.

Ольга Розгон

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