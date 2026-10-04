Президент Азербайджана заявил, что в мире остались только 2 сверхдержавы, и не включил в их число Россию

Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что сегодня в мире есть лишь 2 сверхдержавы — США и Китай. Россию он в этот список не включил, сообщает Report, пишет УНН.

Детали

Об этом Алиев заявил во время VIII съезда правящей партии «Новый Азербайджан», рассказывая о внешней политике Баку и отношениях с Вашингтоном и Пекином.

По словам президента, Азербайджан установил стратегическое партнерство одновременно с США и Китаем. С Пекином подписали декларацию о всеобъемлющем стратегическом партнерстве, а с Вашингтоном — Стратегическую хартию.

«Третьей нет»

Это 2 сверхдержавы мира, третьей нет — заявил Алиев.

При этом Россию в этой части выступления президент Азербайджана непосредственно не упоминал. Однако его формулировка фактически исключает РФ из списка государств, которые он считает мировыми сверхдержавами.

Алиев также отметил, что между США и Китаем существует конкуренция, однако установление правил на основе взаимопонимания между этими странами, по его мнению, может иметь важное значение для всего мира.

Президент Азербайджана добавил, что его страна имеет стратегическое партнерство и с рядом государств Европейского Союза. По его словам, такой формат отношений в настоящее время действует с 10 странами — членами ЕС.

Враг ударил по буксиру в Одесской области, погибли двое граждан Азербайджана