Враг ударил по буксиру в Одесской области, погибли двое граждан Азербайджана

Россия атаковала буксир Tedy в Одесской области, в результате чего погибли два члена экипажа — граждане Азербайджана. Еще два азербайджанских моряка пострадали и были госпитализированы, шестерым оказали помощь на месте. Об этом сообщает Министерство восстановления, инфраструктуры и транспорта Украины, пишет УНН.

Россия совершила очередную атаку на гражданское судоходство в Одесской области. В результате удара был поврежден буксир Tedy под иностранным флагом. Два члена экипажа — граждане Азербайджана — погибли - говорится в сообщении.

Еще два гражданина Азербайджана пострадали и были госпитализированы, шестерым морякам, также гражданам Азербайджана, оказали необходимую помощь на месте, госпитализация им не потребовалась.

Россия продолжает целенаправленно атаковать гражданские суда и портовую инфраструктуру Украины, создавая прямую угрозу для украинских и иностранных моряков. Украина фиксирует каждый такой случай и продолжает информировать международных партнеров о систематических российских атаках на гражданское судоходство и транспортную инфраструктуру - подчеркнули в Министерстве восстановления, инфраструктуры и транспорта Украины.

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