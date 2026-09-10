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Враг ударил по буксиру в Одесской области, погибли двое граждан Азербайджана

Киев • УНН

 • 192 просмотра

В результате атаки на буксир Tedy погибли двое граждан Азербайджана. Еще двое моряков госпитализированы, шестерым оказали помощь на месте.

Враг ударил по буксиру в Одесской области, погибли двое граждан Азербайджана

Россия атаковала буксир Tedy в Одесской области, в результате чего погибли два члена экипажа — граждане Азербайджана. Еще два азербайджанских моряка пострадали и были госпитализированы, шестерым оказали помощь на месте. Об этом сообщает Министерство восстановления, инфраструктуры и транспорта Украины, пишет УНН.

Россия совершила очередную атаку на гражданское судоходство в Одесской области. В результате удара был поврежден буксир Tedy под иностранным флагом. Два члена экипажа — граждане Азербайджана — погибли

- говорится в сообщении.

Еще два гражданина Азербайджана пострадали и были госпитализированы, шестерым морякам, также гражданам Азербайджана, оказали необходимую помощь на месте, госпитализация им не потребовалась.

Россия продолжает целенаправленно атаковать гражданские суда и портовую инфраструктуру Украины, создавая прямую угрозу для украинских и иностранных моряков. Украина фиксирует каждый такой случай и продолжает информировать международных партнеров о систематических российских атаках на гражданское судоходство и транспортную инфраструктуру

- подчеркнули в Министерстве восстановления, инфраструктуры и транспорта Украины.

рф атаковала в Днепре американское предприятие "Олейна", которое недавно посетил сенатор Блюменталь10.09.26, 16:10 • 814 просмотров

Ольга Розгон

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