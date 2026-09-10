Ворог вдарив по буксиру на Одещині, загинули двоє громадян Азербайджану

Росія атакувала буксир Tedy в Одеській області, внаслідок чого загинули двоє членів екіпажу — громадяни Азербайджану. Ще двоє азербайджанських моряків постраждали та були госпіталізовані, шістьом надали допомогу на місці.Про це повідомляє Міністерство з відновлення, інфраструктури та транспорту України, пише УНН.

росія здійснила чергову атаку на цивільне судноплавство в Одеській області. Внаслідок удару пошкоджено буксир Tedy під іноземним прапором. Двоє членів екіпажу – громадяни Азербайджану – загинули - йдеться у повідомленні.

Ще двоє громадян Азербайджану постраждали та госпіталізовані, шістьом морякам, також громадянам Азербайджану, надали необхідну допомогу на місці, госпіталізація їм не знадобилася.

росія продовжує цілеспрямовано атакувати цивільні судна та портову інфраструктуру України, створюючи пряму загрозу для українських та іноземних моряків. Україна фіксує кожен такий випадок та продовжує інформувати міжнародних партнерів про системні російські атаки на цивільне судноплавство і транспортну інфраструктуру - підкреслили у Міністерстві з відновлення, інфраструктури та транспорту України.

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