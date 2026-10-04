Президент Азербайджану заявив, що у світі залишилося лише 2 наддержави, і не включив до них росію

Президент Азербайджану Ільхам Алієв заявив, що сьогодні у світі є лише 2 наддержави – США та Китай. росію до цього переліку він не включив, повідомляє Report, пише УНН.

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Про це Алієв заявив під час VIII з'їзду правлячої партії "Новий Азербайджан", розповідаючи про зовнішню політику Баку та відносини з Вашингтоном і Пекіном.

За словами президента, Азербайджан встановив стратегічне партнерство одночасно зі США та Китаєм. З Пекіном підписали декларацію про всеосяжне стратегічне партнерство, а з Вашингтоном – Стратегічну хартію.

"Третьої немає"

Це 2 наддержави світу, третьої немає – заявив Алієв.

При цьому росію у цій частині виступу президент Азербайджану безпосередньо не згадував. Однак його формулювання фактично виключає рф із переліку держав, які він вважає світовими наддержавами.

Алієв також зазначив, що між США та Китаєм існує конкуренція, однак встановлення правил на основі взаєморозуміння між цими країнами, на його думку, може мати важливе значення для всього світу.

Президент Азербайджану додав, що його країна має стратегічне партнерство і з низкою держав Європейського Союзу. За його словами, такий формат відносин наразі діє з 10 країнами-членами ЄС.

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