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The Guardian

Президент Азербайджану заявив, що у світі залишилося лише 2 наддержави, і не включив до них росію

Київ • УНН

 • 992 перегляди

Президент Азербайджану заявив, що у світі є лише дві наддержави — США та Китай. росію він до цього переліку не включив.

Президент Азербайджану заявив, що у світі залишилося лише 2 наддержави, і не включив до них росію

Президент Азербайджану Ільхам Алієв заявив, що сьогодні у світі є лише 2 наддержави – США та Китай. росію до цього переліку він не включив, повідомляє Report, пише УНН.

Деталі

Про це Алієв заявив під час VIII з'їзду правлячої партії "Новий Азербайджан", розповідаючи про зовнішню політику Баку та відносини з Вашингтоном і Пекіном.

За словами президента, Азербайджан встановив стратегічне партнерство одночасно зі США та Китаєм. З Пекіном підписали декларацію про всеосяжне стратегічне партнерство, а з Вашингтоном – Стратегічну хартію.

"Третьої немає"

Це 2 наддержави світу, третьої немає

– заявив Алієв.

При цьому росію у цій частині виступу президент Азербайджану безпосередньо не згадував. Однак його формулювання фактично виключає рф із переліку держав, які він вважає світовими наддержавами.

Алієв також зазначив, що між США та Китаєм існує конкуренція, однак встановлення правил на основі взаєморозуміння між цими країнами, на його думку, може мати важливе значення для всього світу.

Президент Азербайджану додав, що його країна має стратегічне партнерство і з низкою держав Європейського Союзу. За його словами, такий формат відносин наразі діє з 10 країнами-членами ЄС.

Ворог вдарив по буксиру на Одещині, загинули двоє громадян Азербайджану10.09.26, 16:47 • 3907 переглядiв

Степан Гафтко

ПолітикаСвіт
Ільхам Алієв
Європейський Союз
Азербайджан
Китай
Сполучені Штати Америки