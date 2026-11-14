Азербайджан планирует расширить поставки энергоносителей в Европу - Euronews

Азербайджан намерен увеличить и диверсифицировать поставки энергоносителей в Европу, выйдя за пределы нынешних десяти государств - членов ЕС. Об этом заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев на девятом саммите Европейского политического сообщества в Дублине, сообщает Euronews, передает УНН.

Детали

Алиев сообщил, что Азербайджан увеличил поставки газа в Европейский союз с 8 миллиардов кубических метров до 13 миллиардов кубических метров, что составляет почти половину экспорта страны, и что с открытием новых месторождений южнокавказское государство планирует и дальше наращивать поставки газа.

Сотрудничество теперь сосредоточено также на возобновляемой энергетике, которая является стратегической национальной целью для Баку; при этом Алиев подчеркнул достигнутое между Азербайджаном, Грузией, Турцией и Болгарией соглашение об экспорте возобновляемой энергии на европейские рынки.

Президент Азербайджана заявил, что газопровод, простирающийся от Баку до Италии, проходит через территории семи стран и поставляет газ в десять государств - членов Европейского союза через интерконнекторы в Болгарии, в настоящее время работает на полную мощность, и что Баку намерен и дальше расширять его пропускную способность.

Напомним

Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что сегодня в мире есть только 2 сверхдержавы - США и Китай. россию он в этот перечень не включил.