Азербайджан планує розширити постачання енергоносіїв до Європи - Euronews

Азербайджан має намір збільшити та диверсифікувати постачання енергоносіїв до Європи, виходячи за межі нинішніх десяти держав-членів ЄС. Про це заявив президент Азербайджану Ільхам Алієв на дев’ятому саміті Європейської політичної спільноти в Дубліні, повідомляє Euronews, передає УНН.

Деталі

Алієв повідомив, що Азербайджан збільшив постачання газу до Європейського Союзу з 8 мільярдів кубічних метрів до 13 мільярдів кубічних метрів, що становить майже половину експорту країни, і що, з відкриттям нових родовищ, південнокавказька держава планує й надалі нарощувати постачання газу.

Співпраця тепер зосереджена також на відновлювальній енергетиці, яка є стратегічною національною метою для Баку; при цьому Алієв наголосив на угоді, досягнутій між Азербайджаном, Грузією, Туреччиною та Болгарією щодо експорту відновлюваної енергії на європейські ринки.

Президент Азербайджану заявив, що газопровід, який простягається від Баку до Італії, проходить через територію семи країн і постачає газ до десяти держав-членів Європейського Союзу через інтерконектори в Болгарії, наразі працює на повну потужність, і що Баку має намір і надалі розширювати його пропускну здатність.

Нагадаємо

Президент Азербайджану Ільхам Алієв заявив, що сьогодні у світі є лише 2 наддержави - США та Китай. росію до цього переліку він не включив.