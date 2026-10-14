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Французский министр обвинил Маска в "кампаниях онлайн-преследования" европейских лидеров

Киев • УНН

 • 10692 просмотра

Жан-Ноэль Барро заявил, что Маск использует X для онлайн-преследования лидеров Европы. Он также предупредил об иностранном вмешательстве в выборы во Франции 2027 года.

Французский министр обвинил Маска в "кампаниях онлайн-преследования" европейских лидеров

Министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро обвинил миллиардера Илона Маска в использовании своей платформы социальных сетей для организации "массовых кампаний онлайн-преследования" европейских лидеров на фоне его заявлений о направленных из-за рубежа усилиях по дестабилизации страны перед президентскими выборами в следующем году. Об этом УНН пишет со ссылкой на The Guardian.

Подробности

Выступая во вторник на конференции Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), Жан-Ноэль Барро указал на роль, которую социальные сети начали играть в глобальной борьбе за демократию. "Силы, стремящиеся подорвать демократию, сейчас доминируют в информационном пространстве, где они используют тактику, направленную на поляризацию общественных дебатов", — сказал он.

В результате, по его словам, "политические движения с авторитарными целями", которые "играют на руку объявленным врагам демократии", начали набирать силу в Европе и Северной Америке.

"Они усиливают поляризацию наших обществ", — добавил он. "Их конечная цель понятна: захватить власть, а затем создать условия, чтобы никогда ее не отдавать", — указал французский министр.

Барро привел в качестве примера президентские выборы 2027 года во Франции, где лидер ультраправых Марин Ле Пен лидирует в опросах. "Враги демократии делают все возможное, чтобы дестабилизировать нас", — сказал он. "Они используют наши разногласия, а также иммиграцию, светскость и израильско-палестинский конфликт, чтобы разжигать ненависть и напряженность", — отметил Барро.

Он привел несколько других примеров — от неназванной израильской компании, обвиненной в создании фальшивых аккаунтов во французских социальных сетях, чтобы повлиять на восприятие войны между Израилем и Газой, до обвинений в том, что Азербайджан разжигал напряженность на фоне смертоносных беспорядков во французской тихоокеанской территории Новой Каледонии.

Барро также выделил Маска, самого богатого человека в мире и владельца платформы социальных сетей X. "Илон Маск начал массовые кампании онлайн-преследования европейских лидеров, чтобы влиять на дебаты, используя вирусность своей платформы социальных сетей".

Маск не ответил на запрос о комментарии.

Барро также привел в качестве примера протесты, которые потрясли Францию в последние недели, когда школьники, студенты и профсоюзные деятели блокировали школы и маршировали по городам. По словам Барро, эти события использовались "враждебными нарративами" из россии, Китая и Ирана, а также теми, кто связан с движением MAGA в США.

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На прошлой неделе Маск и президент США Дональд Трамп высказались о протестах во Франции, пытаясь переосмыслить их через призму массовой миграции и отвергая требования протестующих улучшить условия обучения, пишет издание.

Барро сказал, что его правительство работает над тем, чтобы реагировать на реальность, в которой платные или нанятые инфлюэнсеры стремятся использовать вирусный охват цифровых платформ. "Цель кремля четко сформулирована: положить конец нашим либеральным демократиям в пользу нового авторитаризма. Другие игроки сходятся вокруг этой цели, стремясь диктовать Европе, какие демократии являются "хорошими", а какие "плохими", исходя из того, соответствуют ли они их собственным интересам", — сказал он.

Замечания французского министра прозвучали через несколько дней после того, как премьер-министр Великобритании Энди Бернем заявил, что "очевидно", что россия вмешалась в референдум по Brexit.

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Барро сказал, что его правительство будет работать над противодействием этим усилиям иностранных организаций. "Мы бескомпромиссны, потому что нам ясно, что они подрывают фундаментальные интересы нации, — сказал он. — Мы не терпим никакого иностранного вмешательства, откуда бы оно ни исходило. Это вопрос суверенитета".

Юлия Шрамко

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