Французький міністр звинуватив Маска в "кампаніях онлайн-переслідування" європейських лідерів

Міністр закордонних справ Франції Жан-Ноель Барро звинуватив мільярдера Ілона Маска у використанні своєї платформи соціальних мереж для організації "масових кампаній онлайн-переслідування" європейських лідерів, на тлі того, як він націлився на іноземні зусилля щодо дестабілізації країни перед президентськими виборами наступного року. Про це УНН пише з посиланням на The Guardian.

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Виступаючи на конференції Організації економічного співробітництва та розвитку (OECD) у вівторок, Жан-Ноель Барро вказав на роль, яку соціальні мережі почали відігравати у глобальній боротьбі за демократію. "Сили, що прагнуть підірвати демократію, зараз домінують в інформаційному ландшафті, де вони використовують тактику, спрямовану на поляризацію громадських дебатів", – сказав він.

У результаті, за його словами, "політичні рухи з авторитарними цілями", які "грають на руку оголошеним ворогам демократії", почали набирати обертів у Європі та Північній Америці.

"Вони посилюють поляризацію наших суспільств", – додав він. "Їхня кінцева мета зрозуміла: захопити владу, а потім створити умови, щоб ніколи її не віддати", - вказав французький міністр.

Барро навів як приклад президентські вибори 2027 року у Франції, де лідерка ультраправих Марін Ле Пен є лідером у опитуваннях. "Вороги демократії роблять усе можливе, щоб дестабілізувати нас", – сказав він. "Вони використовують наші розбіжності та імміграцію, секуляризм та ізраїльсько-палестинський конфлікт, щоб розпалювати ненависть і напруженість", - зазначив Барро.

Він навів кілька інших прикладів, від неназваної ізраїльської компанії, звинуваченої у створенні фальшивих акаунтів у французьких соціальних мережах, щоб вплинути на сприйняття війни між Ізраїлем та Газою, до звинувачень у тому, що Азербайджан розпалював напруженість на тлі смертельних заворушень у французькій тихоокеанській території Нова Каледонія.

Барро також виділив Маска, найбагатшу людину світу та власника платформи соціальних мереж X. "Ілон Маск розпочав масові кампанії з онлайн-переслідування європейських лідерів, щоб вплинути на дебати, використовуючи вірусність своєї платформи соціальних мереж".

Маск не відповів на запит про коментар.

Барро також навів як приклад протести, які сколихнули Францію останніми тижнями, коли школярі, студенти та профспілкові діячі блокували школи та проходили маршами містами. За словами Барро, ці події були використані "ворожими наративами" з росії, Китаю та Ірану, а також тими, хто пов’язаний з рухом MAGA у США.

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Минулого тижня Маск та президент США Дональд Трамп висловилися щодо протестів у Франції, намагаючись переосмислити їх крізь призму масової міграції та відкинувши вимоги протестувальників щодо покращення умов навчання, пише видання.

Барро сказав, що його уряд працює над тим, щоб реагувати на реальність, коли платні або замовлені інфлюєнсери прагнуть дослідити вірусне охоплення цифрових платформ. "Мета кремля чітко сформульована: покласти край нашим ліберальним демократіям на користь нового авторитаризму. Інші гравці сходяться навколо цієї мети, прагнучи диктувати Європі, які демократії є "хорошими", а які "поганими", виходячи з того, чи відповідають вони їхнім власним інтересам", – сказав він.

Зауваження французького міністра прозвучали через кілька днів після того, як прем’єр-міністр Великої Британії Енді Бернем заявив, що "зрозуміло", що росія втрутилася в референдум щодо Brexit.

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Барро сказав, що його уряд працюватиме над протидією цим зусиллям іноземних організацій. "Ми безкомпромісні, бо нам зрозуміло, що вони підривають фундаментальні інтереси нації, - сказав він. - Ми не терпимо жодного іноземного втручання, звідки б воно не виходило. Це питання суверенітету".