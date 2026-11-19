российские спецслужбы всё чаще используют генеративный искусственный интеллект для проведения информационных операций, направленных на раскол обществ и дестабилизацию в государствах Европейского союза. Об этом сообщает Главное управление разведки Министерства обороны Украины, передаёт УНН.

Детали

В частности, россияне активизировали в Центральной Европе распространение манипуляций и дезинформации относительно выборов, пытаясь сформировать ложное представление о политических процессах. Для этого в соцсетях массово публикуют сгенерированные искусственным интеллектом видео с фейками.

Основными темами российских дезинформационных кампаний в Европе являются:

обвинения политиков в непристойном поведении и преступных действиях;

фальшивые заявления от их имени;

другие материалы, призванные дискредитировать отдельных лиц и политические силы.

Как сообщили в ГУР, российские спецслужбы уже применяли подобные методы во время избирательных кампаний в странах Восточной Европы и Южного Кавказа.

Кроме того, россия использует манипуляции с прошлым и исторической памятью, сформированными после Второй мировой войны.

Например, россия запустила кампанию с призывами к новому разделу Германии на ФРГ и ГДР - по образцу времён холодной войны. Таким образом москва пытается углубить разногласия в немецком обществе, а также создать ложное впечатление якобы высокого уровня напряжённости в государстве - говорится в сообщении ГУР.

Напомним

российская пропаганда запустила очередную информационную кампанию, пытаясь оправдаться за террористический удар дронами по центру Одессы 18 ноября. Подконтрольные кремлю ресурсы, созданные для воздействия на украинскую аудиторию, распространяют противоречивые версии трагедии: одни обвиняют в ней якобы "работу украинской ПВО", другие строят конспирологические теории о том, что "Украина сама бьёт по своим гражданам", чтобы сорвать или усложнить дипломатические процессы.