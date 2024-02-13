На следующей неделе польские фермеры планируют заблокировать все пункты пропуска на границе с Украиной

Польские фермеры анонсировали новую акцию протеста - с 20 февраля аграрии планируют заблокировать все пункты пропуска на границе между Польшей и Украиной. Об этом говорится в заявлении профсоюза польских фермеров, пишет УНН.

Детали

Фермеры отмечают, что проблемой рентабельности сельскохозяйственной, перерабатывающей и других отраслей в Польше является неконтролируемый приток из Украины товаров, которые импортируются в связи с открытием границы ЕС с этой страной.

Поэтому с 20 февраля в рамках 30-дневной всеобщей забастовки фермеров мы объявляем, что все промышленные действия будут сосредоточены на полной блокаде всех пограничных переходов Польши с Украиной и протестах на местах. Будут заблокированы не только пограничные переходы, но и транспортные узлы и подъездные пути к перегрузочным железнодорожным станциям и морским портам - говорится в заявлении профсоюза.

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Они также призвали поляков поддержать протестующих, поскольку целью этой акции является обеспечение продовольственной безопасности страны путем обеспечения общества польскими товарами.

Также фермеры отметили, что акция протеста, которая началась 9 февраля 2024 года получила беспрецедентную поддержку со стороны всего аграрного сообщества и общества.

Напомним,

Польская прокуратура расследует высыпание зерна из украинских грузовиков на пограничном переходе в Дорогуске, которое вызвали фермеры во время акции протеста.

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