На следующей неделе польские фермеры планируют заблокировать все пункты пропуска на границе с Украиной
Польские фермеры планируют заблокировать все пограничные переходы между Польшей и Украиной, начиная с 20 февраля, в рамках нового протеста против неконтролируемого импорта, который вредит польскому сельскому хозяйству.
Препятствовал работе журналистов телеканала "Рада" и избил оператора: охраннику предприятия в Кривом Роге сообщили о подозрении
Охраннику сообщено о подозрении за препятствование журналистам и избиение оператора, когда он не пускал их на территорию предприятия в Кривом Роге.
Кабмин согласовал объединение нескольких вузов в Харькове, Львове и Киеве - Минобразования
Кабинет Министров объединил два научно-исследовательских учреждения и одно учебное заведение с ведущими университетами Харькова, Киева и Львова, чтобы усилить университетскую науку и ресурсы.
рф вербует наемников за рубежом из-за высокой стоимости мобилизации внутри страны - разведка
россия активно вербует иностранных наемников для участия в войне в Украине, поскольку это выгоднее и дешевле, чем продолжать внутреннюю мобилизацию.
Прибыль банков за прошлый год в Украине выросла почти вчетверо - НБУ
По данным Национального банка Украины, банки в Украине почти вчетверо увеличили свои доходы в 2023 году по сравнению с 2022 годом.
россияне атаковали Днепропетровщину дронами и артиллерией: есть пострадавшие и разрушения
россияне атаковали Днепропетровскую область Украины артиллерийскими снарядами и беспилотниками-камикадзе, в результате чего один человек погиб и двое получили ранения. Кроме того, есть попадание в промышленный объект. также повреждено учебное заведение и жилые дома.
В рф произошел масштабный пожар в курортной Анапе: что известно
Пожар площадью 1000 квадратных метров вспыхнул на чердаке 11-этажного жилого дома в российском курортном городе Анапа, что привело к эвакуации жильцов, пока пожарные пытались обуздать пламя.
россия может начать новое широкомасштабное наступление в Украине после "выборов" - Боррель
Дипломат ЕС Жозеп Боррель предупреждает, что Россия может начать новое широкомасштабное наступление на Украину после президентских выборов в РФ.
Цена бездействия растет с каждым днем: Байден призвал Палату представителей не ждать с принятием помощи Украине
Президент США Джо Байден призвал Палату представителей как можно быстрее утвердить пакет помощи Украине, Израилю и Тайваню на сумму 95,3 миллиарда долларов, который был одобрен Сенатом.
Руководительнице аппарата Харьковской ОГА объявили о подозрении в хищении 15 млн гривен при закупке гуманитарки
Руководителю аппарата Харьковской областной государственной администрации сообщено о подозрении в растрате 15 млн грн при закупке гуманитарной помощи.