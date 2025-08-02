Українців попередили про можливі затримки у пункті пропуску "Ягодин": що треба знати

На українсько-польському кордоні у пункті пропуску "Ягодин-Дорогуськ" з 4 серпня можливе часткове перекриття окремих смуг руху через ремонт, який продовжиться до 30 вересня, попередили перевізників у Держмитслужбі у суботу, пише УНН.

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"З понеділка, 4 серпня 2025 року, з українського боку МАПП "Ягодин-Дорогуськ" розпочнуться ремонтні роботи", - повідомили у митній службі.

Очікується проведення ремонту покрівлі, навісів, підпірної стінки та приміщень зони митного контролю.

"У зв’язку з цим можливе часткове перекриття окремих смуг руху, що може спричинити тимчасові незручності. За прогнозом, зміни організації руху суттєво не вплинуть на пропускну спроможність пункту пропуску", - ідеться у повідомленні.

Як зазначається, завершити запланований обсяг роботи Служба відновлення та розвитку інфраструктури у Волинській області розраховує до 30 вересня.

"Просимо водіїв зважати на ці обставини та за потреби завчасно скорегувати свій маршрут", - сказано у повідомленні.

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