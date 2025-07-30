Українців попередили про можливі затримки у пункті пропуску "Грушів" на кордоні з Польщею
Київ • УНН
На пункті пропуску "Будомєж-Грушів" можливе сповільнення руху легкового транспорту через дорожні роботи. Водіям рекомендують обирати альтернативні пункти пропуску.
На пункті пропуску "Будомєж-Грушів" на кордоні з Польщею можливе сповільнення руху легкового транспорту через проведення дорожніх робіт. Про це повідомляє УНН з посиланням на Державну митну службу України.
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"За інформацією польської сторони, у зв’язку з проведенням дорожніх робіт на території пункту пропуску "Будомєж-Грушів", на вʼїзд в Україну очікується сповільнення пропускних процедур для легкових транспортних засобів", - повідомили у митній службі.
Водіїв закликають враховувати ці обставини під час планування поїздок і, за можливості, обирати альтернативні пункти пропуску для перетину кордону, щоб уникнути довгих черг та затримок у дорозі.
Дізнатися про актуальну ситуацію з накопиченням легкових автомобілів перед пунктами пропуску можна за допомогою спеціальної інтерактивної карти.
Нагадаємо
Ремонт у пункті пропуску "Устилуг-Зосін" на українсько-польському кордоні продовжили до грудня.