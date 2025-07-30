Украинцев предупредили о возможных задержках в пункте пропуска "Грушев" на границе с Польшей
Киев • УНН
На пункте пропуска "Будомеж-Грушев" возможно замедление движения легкового транспорта из-за дорожных работ. Водителям рекомендуют выбирать альтернативные пункты пропуска.
На пункте пропуска "Будомеж-Грушев" на границе с Польшей возможно замедление движения легкового транспорта из-за проведения дорожных работ. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Государственную таможенную службу Украины.
Детали
"По информации польской стороны, в связи с проведением дорожных работ на территории пункта пропуска "Будомеж-Грушев", на въезд в Украину ожидается замедление пропускных процедур для легковых транспортных средств", - сообщили в таможенной службе.
Водителей призывают учитывать эти обстоятельства при планировании поездок и, по возможности, выбирать альтернативные пункты пропуска для пересечения границы, чтобы избежать долгих очередей и задержек в пути.
Узнать об актуальной ситуации с накоплением легковых автомобилей перед пунктами пропуска можно с помощью специальной интерактивной карты.
Напомним
Ремонт в пункте пропуска "Устилуг-Зосин" на украинско-польской границе продлили до декабря.