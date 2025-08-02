Украинцев предупредили о возможных задержках в пункте пропуска "Ягодин": что нужно знать

На украинско-польской границе в пункте пропуска "Ягодин-Дорогуск" с 4 августа возможно частичное перекрытие отдельных полос движения из-за ремонта, который продлится до 30 сентября, предупредили перевозчиков в Гостаможслужбе в субботу, пишет УНН.

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"С понедельника, 4 августа 2025 года, с украинской стороны МАПП "Ягодин-Дорогуск" начнутся ремонтные работы", - сообщили в таможенной службе.

Ожидается проведение ремонта кровли, навесов, подпорной стенки и помещений зоны таможенного контроля.

"В связи с этим возможно частичное перекрытие отдельных полос движения, что может повлечь временные неудобства. По прогнозу, изменения организации движения существенно не повлияют на пропускную способность пункта пропуска", - говорится в сообщении.

Как отмечается, завершить запланированный объем работы Служба восстановления и развития инфраструктуры в Волынской области рассчитывает до 30 сентября.

"Просим водителей учитывать эти обстоятельства и при необходимости заблаговременно скорректировать свой маршрут", - сказано в сообщении.

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