"Нічого спільного з мирними протестами": Мінагрополітики засуджує знищення українського зерна польськими фермерами
Київ • УНН
Міністерство аграрної політики та продовольства України рішуче засудило навмисне знищення українського зерна польськими протестувальниками на українсько-польському кордоні.
Міністерство аграрної політики та продовольства України засуджує дії польських фермерів, які навмисно нищать українське зерно. Про це йдеться у заяві відомства, пише УНН.
Деталі
Міністерство аграрної політики та продовольства України рішуче засуджує навмисне знищення українського зерна польськими протестувальниками на українсько-польському кордоні. Ми уважно спостерігаємо за ходом розслідування даного інциденту, очікуємо на швидке встановлення та покарання винних
В міністерстві підкреслюють, що уважно спостерігають ходом розслідування даного інциденту та очікують на швидке встановлення та покарання винних.
Також у Мінагрополітики підкреслили, що випадок знищення української пшениці не має нічого спільного з мирними протестами ані з юридичної, ані з моральної точки зору.
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У відомстві наголошують, що українські аграрії працюють під постійними ворожими обстрілами, зазнають величезних збитків. Вони здобувають це зерно надзвичайно важко і часом ціною свого життя.
Міністерство аграрної політики та продовольства запрошує польських фермерів до України пересвідчитися, в яких умовах зараз працюють українські аграрії. 4 мільйони малих фермерів в Україні готові поділитися своїм досвідом з польськими колегами
Окремо в Мінагрополітики висловили подяку полякам, які допомагали і продовжують допомагати українському народу в цей важкий для нас час.
Нагадаємо
Польські правоохоронці з'ясовують деталі інциденту, який стався з фурами з українським зерном поблизу прикордонного пункту пропуску в Дорогуську.
За даними поліції, фермери, які протестували неподалік, зупинили три українські вантажівки зірвали з них пломби та висипали зерно на дорогу.
Як згодом розповіли в українському посольстві, вантажівки, які зупинили польські фермери, рухались транзитом через Польщу до Литви.