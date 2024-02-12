"Ничего общего с мирными протестами": Минагрополитики осуждает уничтожение украинского зерна польскими фермерами

Министерство аграрной политики и продовольствия Украины осуждает действия польских фермеров, которые намеренно уничтожают украинское зерно. Об этом говорится в заявлении ведомства, пишет УНН.

Детали

Министерство аграрной политики и продовольствия Украины решительно осуждает умышленное уничтожение украинского зерна польскими протестующими на украинско-польской границе. Мы внимательно наблюдаем за ходом расследования данного инцидента, ожидаем быстрого установления и наказания виновных - заявили в Минагрополитики.

В министерстве подчеркивают, что внимательно наблюдают за ходом расследования данного инцидента и ожидают быстрого установления и наказания виновных.

Также в Минагрополитики подчеркнули, что случай уничтожения украинской пшеницы не имеет ничего общего с мирными протестами ни с юридической, ни с моральной точки зрения.

Привлечь виновных к ответственности: посольство Украины в Польше отреагировало на инцидент с зерном на границе

Дополнение

В ведомстве отмечают, что украинские аграрии работают под постоянными вражескими обстрелами, несут огромные убытки. Они получают это зерно чрезвычайно трудно и порой ценой своей жизни.

Министерство аграрной политики и продовольствия приглашает польских фермеров в Украину убедиться, в каких условиях сейчас работают украинские аграрии. 4 миллиона малых фермеров в Украине готовы поделиться своим опытом с польскими коллегами - говорится в заявлении министерства.

Отдельно в Минагрополитики выразили благодарность полякам, которые помогали и продолжают помогать украинскому народу в это трудное для нас время.

Напомним,

Польские правоохранители выясняют детали инцидента, который произошел с фурами с украинским зерном вблизи пограничного пункта пропуска в Дорогуске.

По данным полиции, фермеры, которые протестовали неподалеку, остановили три украинских грузовика, сорвали с них пломбы и высыпали зерно на дорогу.

Как впоследствии рассказали в украинском посольстве, грузовики, которые остановили польские фермеры, двигались транзитом через Польшу в Литву.