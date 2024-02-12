"Ничего общего с мирными протестами": Минагрополитики осуждает уничтожение украинского зерна польскими фермерами

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Министерство аграрной политики и продовольствия Украины решительно осудило умышленное уничтожение украинского зерна польскими протестующими на украинско-польской границе.

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Более 21 000 человек в Киеве заболели гриппом, ОРВИ или COVID-19 на прошлой неделе, 6 из них умерли.

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В Киеве за неделю гриппом, ОРВИ и COVID-19 заболело более 21 тыс. человек: шестеро умерли

В Сенате США сегодня очередное голосование по помощи Украине и Израилю, но в Палате представителей может быть сопротивление - СМИ

В Сенате США сегодня ожидается очередное процедурное голосование по помощи Украине и Израилю, но в Палате представителей может быть сопротивление.

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Украинские ПС предупредили о ракете на Черкасскую область.

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ВС ВСУ предупредили о ракете в направлении Кировоградской области

Воздушные силы Вооруженных сил Украины предупредили о вражеской ракете, направляющейся в сторону Кировоградской области, говорится в сообщении в Telegram.

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Впервые с 2022 года в украинский порт зашел груз с трубами для добычи газа - American Journal of Transportation

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Украинские партизаны распространяют символику в оккупированных крымских городах, чтобы противостоять российскому контролю и показать принадлежность Крыма к Украине.

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Крым - это Украина: партизаны "забомбили" улицы крымских городов украинской символикой

ВС ВСУ предупредили о ракете в направлении Харькова

Воздушные силы Украины предупредили, что ракета направляется в Харьков.

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ВС ВСУ предупредили о ракете в направлении Харькова