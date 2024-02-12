"Ничего общего с мирными протестами": Минагрополитики осуждает уничтожение украинского зерна польскими фермерами
Министерство аграрной политики и продовольствия Украины решительно осудило умышленное уничтожение украинского зерна польскими протестующими на украинско-польской границе.
В Киеве за неделю гриппом, ОРВИ и COVID-19 заболело более 21 тыс. человек: шестеро умерли
Более 21 000 человек в Киеве заболели гриппом, ОРВИ или COVID-19 на прошлой неделе, 6 из них умерли.
В Сенате США сегодня очередное голосование по помощи Украине и Израилю, но в Палате представителей может быть сопротивление - СМИ
В Сенате США сегодня ожидается очередное процедурное голосование по помощи Украине и Израилю, но в Палате представителей может быть сопротивление.
Катастрофа Ил-76: в разведке заявили, что запросы на возвращение тел военнослужащих подаются
Украина подает запросы к россии с просьбой вернуть тела военнослужащих, которые, как сообщалось, якобы погибли при падении самолета Ил-76.
Воздушные силы ВСУ предупредили о ракете в направлении Черкасской области
Украинские ПС предупредили о ракете на Черкасскую область.
Болгария и Украина договорились об усиленном контроле за экспортом зерновых
Болгария передаст Украине все данные о компаниях, которые нарушили режим лицензирования, введенного украинской стороной на экспорт семян подсолнечника, рапса, кукурузы и пшеницы.
ВС ВСУ предупредили о ракете в направлении Кировоградской области
Воздушные силы Вооруженных сил Украины предупредили о вражеской ракете, направляющейся в сторону Кировоградской области, говорится в сообщении в Telegram.
Впервые с 2022 года в украинский порт зашел груз с трубами для добычи газа - American Journal of Transportation
Впервые с 2022 года в украинский порт зашел груз с трубами для добычи газа - American Journal of Transportation.
Крым - это Украина: партизаны "забомбили" улицы крымских городов украинской символикой
Украинские партизаны распространяют символику в оккупированных крымских городах, чтобы противостоять российскому контролю и показать принадлежность Крыма к Украине.
ВС ВСУ предупредили о ракете в направлении Харькова
Воздушные силы Украины предупредили, что ракета направляется в Харьков.