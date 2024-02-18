Фермери в Польщі намагались заблокувати залізничні колії на станції "Дорогуськ"
Київ • УНН
Польські фермери спробували заблокувати залізничні колії на станції "Дорогуськ", але їм завадили правоохоронці.
Польські фермери намагалися заблокувати залізничні колії на станції "Дорогуськ", проте правоохоронці цьому завадили. Про це повідомляє Державна митна служба України, передає УНН.
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Сьогодні з 15:30 до 17:30 годин протестувальники намагались заблокувати залізничні колії на станції "Дорогуськ".
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Поліція Республіки Польща завадила цим спробам.
Наразі рух поїздів відновлено і відбувається у штатному режимі.
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Раніше польські фермери та перевізники погрожували, що з 20 лютого розпочнеться повна блокада кордону як вираз протесту проти угоди про міжнародні вантажні перевезення між Україною та ЄС.
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