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Фермери в Польщі намагались заблокувати залізничні колії на станції "Дорогуськ"

Фермери в Польщі намагались заблокувати залізничні колії на станції "Дорогуськ"

Київ • УНН

 • 34118 перегляди

Польські фермери спробували заблокувати залізничні колії на станції "Дорогуськ", але їм завадили правоохоронці.

Польські фермери намагалися заблокувати залізничні колії на станції "Дорогуськ", проте правоохоронці цьому завадили. Про це повідомляє Державна митна служба України, передає УНН.

Деталі

Сьогодні з 15:30 до 17:30 годин протестувальники намагались заблокувати залізничні колії на станції "Дорогуськ".

У Дорогуську сьогодні спекотно... Хоч лютий

– написав у своєму Facebook лідер Конфедерації на Люблінщині Рафал Меклер.

Поліція Республіки Польща завадила цим спробам.

Наразі рух поїздів відновлено і відбувається у штатному режимі.

Додамо

Раніше польські фермери та перевізники погрожували, що з 20 лютого розпочнеться повна блокада кордону як вираз протесту проти угоди про міжнародні вантажні перевезення між Україною та ЄС.

Прем'єри Україні та Польщі обговорили ситуацію на кордоні. Шмигаль запропонував Туску знайти рішення15.02.24, 15:53 • 27556 переглядiв

Юлія Котвицька

Юлія Котвицька

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