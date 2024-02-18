Фермеры в Польше пытались заблокировать железнодорожные пути на станции "Дорогуск"

Польские фермеры пытались заблокировать железнодорожные пути на станции "Дорогуск", однако правоохранители этому помешали. Об этом сообщает Государственная таможенная служба Украины, передает УНН.

Детали

Сегодня с 15:30 до 17:30 часов протестующие пытались заблокировать железнодорожные пути на станции "Дорогуск".

В Дорогуске сегодня жарко... Хоть и февраль - написал в своем Facebook лидер Конфедерации на Люблинщине Рафал Меклер.

Полиция Республики Польша помешала этим попыткам.

Сейчас движение поездов восстановлено и происходит в штатном режиме.

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Ранее польские фермеры и перевозчики угрожали, что с 20 февраля начнется полная блокада границы как выражение протеста против соглашения о международных грузовых перевозках между Украиной и ЕС.

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