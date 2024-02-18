Фермеры в Польше пытались заблокировать железнодорожные пути на станции "Дорогуск"
Киев • УНН
Польские фермеры попытались заблокировать железнодорожные пути на станции "Дорогуск", но им помешали правоохранители.
Польские фермеры пытались заблокировать железнодорожные пути на станции "Дорогуск", однако правоохранители этому помешали. Об этом сообщает Государственная таможенная служба Украины, передает УНН.
Детали
Сегодня с 15:30 до 17:30 часов протестующие пытались заблокировать железнодорожные пути на станции "Дорогуск".
В Дорогуске сегодня жарко... Хоть и февраль
Полиция Республики Польша помешала этим попыткам.
Сейчас движение поездов восстановлено и происходит в штатном режиме.
Добавим
Ранее польские фермеры и перевозчики угрожали, что с 20 февраля начнется полная блокада границы как выражение протеста против соглашения о международных грузовых перевозках между Украиной и ЕС.
Премьеры Украины и Польши обсудили ситуацию на границе. Шмыгаль предложил Туску найти решение15 февраля 2024, 13:53 • 25166 просмотров
Фермеры в Польше пытались заблокировать железнодорожные пути на станции "Дорогуск"
Польские фермеры попытались заблокировать железнодорожные пути на станции "Дорогуск", но им помешали правоохранители.
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