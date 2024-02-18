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Фермеры в Польше пытались заблокировать железнодорожные пути на станции "Дорогуск"

Фермеры в Польше пытались заблокировать железнодорожные пути на станции "Дорогуск"

Киев  •  УНН

18 февраля 2024, 20:19  •  6838 просмотра

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Польские фермеры попытались заблокировать железнодорожные пути на станции "Дорогуск", но им помешали правоохранители.

Польские фермеры пытались заблокировать железнодорожные пути на станции "Дорогуск", однако правоохранители этому помешали. Об этом сообщает Государственная таможенная служба Украины, передает УНН.

Детали

Сегодня с 15:30 до 17:30 часов протестующие пытались заблокировать железнодорожные пути на станции "Дорогуск".

В Дорогуске сегодня жарко... Хоть и февраль

- написал в своем Facebook лидер Конфедерации на Люблинщине Рафал Меклер.

Полиция Республики Польша помешала этим попыткам.

Сейчас движение поездов восстановлено и происходит в штатном режиме.

Добавим

Ранее польские фермеры и перевозчики угрожали, что с 20 февраля начнется полная блокада границы как выражение протеста против соглашения о международных грузовых перевозках между Украиной и ЕС.

Премьеры Украины и Польши обсудили ситуацию на границе. Шмыгаль предложил Туску найти решение15 февраля 2024, 13:53 • 25166 просмотров

Юлия Котвицкая

Юлия Котвицкая

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donald-tuskДональд Туск
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denys-shmyhalДенис Шмыгаль
polshaПольша
Фермери в Польщі намагались заблокувати залізничні колії на станції "Дорогуськ"
Farmers in Poland tried to block railroad tracks at Dorohusk station
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Фермеры в Польше пытались заблокировать железнодорожные пути на станции "Дорогуск"

Польские фермеры попытались заблокировать железнодорожные пути на станции "Дорогуск", но им помешали правоохранители.

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