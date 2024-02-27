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Україна виконала всі умови перевізників: Мінінфраструктури закликало Польщу не допустити нових акцій протесту серед водіїв

Київ • УНН

 • 28063 перегляди

Українські урядовці підкреслили, що Україна виконала свої домовленості щодо недопущення блокування польськими перевізниками і працює з польською владою над тим, щоб перевізники не відновлювали протести на кордоні.

Україна виконала всі умови перевізників: Мінінфраструктури закликало Польщу не допустити нових акцій протесту серед водіїв

Польща активно працює над тим, аби перевізники не долучились до акцій протесту на кордоні з Україною, оскільки Київ виконав всі умови польських водіїв.  Про це заявили у пресслужбі Міністерства розвитку громад, територій та інфраструктури України, пише УНН.

Деталі 

У відомстві наголошують, що Україна виконала всі домовленості для попередження блокади з боку польських перевізників.

Зазначається, що Міністерство розвитку громад, територій та інфраструктури не припиняє діалог з Міністерством інфраструктури Польщі щодо питань блокування кордону, зокрема польськими перевізниками.

Чергова розмова відбулась за ініціативи української сторони між заступником міністра Сергієм Деркачем та Павелом Ганцажем, заступником міністра інфраструктури Польщі. 

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Деркач наголосив, що перевізники, які раніше теж блокували кордон України, відмовились від акцій протесту після угод з польськими урядовцями. 

Отримуємо сигнали про начебто приєднання до блокади польських фермерів також і перевізників. Останні призупинили свій протест після домовленостей з Міністерством інфраструктури Польщі. Частину з цих домовленостей складали пункти, на які погодилось наше Міністерство. Ми дотримали свого слова та виконали все, що обіцяли. Колега запевнив, що роблять все від них залежне, щоб перевізники не поновили свій протест. Питання, які досі не вирішені – зона відповідальності Міністерства інфраструктури Польщі

- заявив Деркач. 

Окрім того, Сергій Деркач також повідомив польську сторону про зафіксовані випадки, коли окремі вантажівки проїжджають до України, оминаючи блокаду, тобто без черг. Міністерство відновлення фіксує такі випадки та очікує на них офіційну реакцію.

Доповнення

У відомстві наголошують, що продовження "транспортного безвізу" є для України важливим та терміновим.

Тому Міністерство відновлення звернулось до Єврокомісії з проханням пришвидшити процес підготовки до продовження Угоди про лібералізацію, провести відповідні зустрічі та перемовини.

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В Мінвідновлення додають, що навіть  якщо перевізники не повернуться на кордон, ситуація залишається складною через блокаду з боку фермерів. Наразі з польського боку кордону заблокованими залишаються більше 2 тисяч вантажівок.

Зважаючи на складну ситуацію, за підтримки Міністерства відновлення та у співпраці із благодійною організацією Global Empowerment Mission Ukraine (GEM) та Фонду Говарда Баффета волонтери забезпечують водіїв гарячими обідами

- підсумували в міністерстві. 

Нагадаємо

Вчора, 26 лютого, у польських ЗМІ з'явилась інформація, що їхні перевізники хочуть  відновити протест на кордоні Польщі з Україною. Попередньо з 1 березня вони готові заблокувати переходи в Гребенному, Дорогуську та Корчовій.

Володимир Омельченко

Володимир Омельченко

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