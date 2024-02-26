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У Польщі невідомі розсипали цвяхи на прикордонному пункті: українські водії заявили в поліцію

Київ • УНН

 • 34944 перегляди

Польські протестувальники розкидали цвяхи та шурупи на прикордонному пункті пропуску в Україну, у спробах зупинити рух вантажівок. Польські дорожні служби очистили шлях, а інцидент розслідують правоохоронці.

У Польщі невідомі розсипали цвяхи на прикордонному пункті: українські водії заявили в поліцію

На вихідних польські протестувальники розсипали цвяхи та шурупи на одному з пунктів пропуску, аби унеможливити рух українських вантажівок. Цей інцидент вже розслідує польська поліція, повідомляє видання Wirtualna Polska, пише УНН.

Деталі

Зазначається, що інцидент трапився в суботу, 24 лютого, на польському боці кордону. Невідомі розсипали на дорозі біля пункту пропуску "Гребенне — Рава Руська" на кордоні з Україною.

Українські водії, які стояли там у черзі, звернулись до патрульної поліції. Там перевірили дорожнє покриття й підтвердили інформацію.

Польські правоохоронці склали протокол щодо забруднення ділянки дороги. Тепер поліціянти намагаються встановити детальні обставини інциденту, зокрема, опитуючи водіїв у черзі

Водночас дорожня служба, яка прибула на місце, згодом прибрала з дороги цвяхи й шурупи.

За даними видання Wirtualna Polska, наразі не повідомляли про пошкодження якихось транспортних засобів у зв'язку з інцидентом.

Нагадаємо

Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск заявив, що Варшава хоче внести до переліку критичної інфраструктури прикордонні переходи з Україною, аби унеможливити затримки з військовою та гуманітарною допомогою для Києва.

У Польщі висипали українське зерно із 8 піввагонів: в УЗ заявили, що звернуться до польських правоохоронців25.02.24, 16:41 • 31440 переглядiв

Володимир Омельченко

Володимир Омельченко

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