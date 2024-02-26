У Польщі невідомі розсипали цвяхи на прикордонному пункті: українські водії заявили в поліцію
Київ • УНН
Польські протестувальники розкидали цвяхи та шурупи на прикордонному пункті пропуску в Україну, у спробах зупинити рух вантажівок. Польські дорожні служби очистили шлях, а інцидент розслідують правоохоронці.
На вихідних польські протестувальники розсипали цвяхи та шурупи на одному з пунктів пропуску, аби унеможливити рух українських вантажівок. Цей інцидент вже розслідує польська поліція, повідомляє видання Wirtualna Polska, пише УНН.
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Зазначається, що інцидент трапився в суботу, 24 лютого, на польському боці кордону. Невідомі розсипали на дорозі біля пункту пропуску "Гребенне — Рава Руська" на кордоні з Україною.
Українські водії, які стояли там у черзі, звернулись до патрульної поліції. Там перевірили дорожнє покриття й підтвердили інформацію.
Польські правоохоронці склали протокол щодо забруднення ділянки дороги. Тепер поліціянти намагаються встановити детальні обставини інциденту, зокрема, опитуючи водіїв у черзі
Водночас дорожня служба, яка прибула на місце, згодом прибрала з дороги цвяхи й шурупи.
За даними видання Wirtualna Polska, наразі не повідомляли про пошкодження якихось транспортних засобів у зв'язку з інцидентом.
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