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В Польше неизвестные рассыпали гвозди на пограничном пункте: украинские водители заявили в полицию

В Польше неизвестные рассыпали гвозди на пограничном пункте: украинские водители заявили в полицию

Киев  •  УНН

26 февраля 2024, 16:35  •  14687 просмотра

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Польские протестующие разбросали гвозди и шурупы на пограничном пункте пропуска в Украину, в попытках остановить движение грузовиков. Польские дорожные службы очистили путь, а инцидент расследуют правоохранители.

На выходных польские протестующие рассыпали гвозди и шурупы на одном из пунктов пропуска, чтобы сделать невозможным движение украинских грузовиков. Этот инцидент уже расследует польская полиция, сообщает издание Wirtualna Polska, пишет УНН.

Детали

Отмечается, что инцидент произошел в субботу, 24 февраля, на польской стороне границы. Неизвестные рассыпали на дороге возле пункта пропуска "Гребенное - Рава Русская" на границе с Украиной.

Украинские водители, которые стояли там в очереди, обратились в патрульную полицию. Там проверили дорожное покрытие и подтвердили информацию.

Польские правоохранители составили протокол о загрязнении участка дороги. Теперь полицейские пытаются установить подробные обстоятельства инцидента, в частности, опрашивая водителей в очереди

В то же время дорожная служба, прибывшая на место, впоследствии убрала с дороги гвозди и шурупы.

По данным издания Wirtualna Polska, пока не сообщали о повреждении каких-либо транспортных средств в связи с инцидентом.

Напомним

Премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что Варшава хочет внести в перечень критической инфраструктуры пограничные переходы с Украиной, чтобы исключить задержки с военной и гуманитарной помощью для Киева.

В Польше высыпали украинское зерно из 8 полувагонов: в УЗ заявили, что обратятся к польским правоохранителям25 февраля 2024, 14:41 • 28630 просмотров

Владимир Омельченко

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