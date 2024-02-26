В Польше неизвестные рассыпали гвозди на пограничном пункте: украинские водители заявили в полицию

На выходных польские протестующие рассыпали гвозди и шурупы на одном из пунктов пропуска, чтобы сделать невозможным движение украинских грузовиков. Этот инцидент уже расследует польская полиция, сообщает издание Wirtualna Polska, пишет УНН.

Детали

Отмечается, что инцидент произошел в субботу, 24 февраля, на польской стороне границы. Неизвестные рассыпали на дороге возле пункта пропуска "Гребенное - Рава Русская" на границе с Украиной.

Украинские водители, которые стояли там в очереди, обратились в патрульную полицию. Там проверили дорожное покрытие и подтвердили информацию.

Польские правоохранители составили протокол о загрязнении участка дороги. Теперь полицейские пытаются установить подробные обстоятельства инцидента, в частности, опрашивая водителей в очереди

В то же время дорожная служба, прибывшая на место, впоследствии убрала с дороги гвозди и шурупы.

По данным издания Wirtualna Polska, пока не сообщали о повреждении каких-либо транспортных средств в связи с инцидентом.

Напомним

Премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что Варшава хочет внести в перечень критической инфраструктуры пограничные переходы с Украиной, чтобы исключить задержки с военной и гуманитарной помощью для Киева.

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