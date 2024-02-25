В Польше высыпали украинское зерно из 8 полувагонов: в УЗ заявили, что обратятся к польским правоохранителям

Укрзализныця фактически ежедневно фиксирует системную порчу украинских грузов на территории Польши. Относительно нового масштабного акта вандализма - будет соответствующее обращение к правоохранителям Польши, передает УНН со ссылкой на сообщение УЗ.

"Укрзализныця фактически ежедневно фиксирует системную порчу украинских грузов на территории Польши. Это преступление против Украины, которое вышло из-под контроля. И чем дольше ситуации будет уделяться со стороны Польши недостаточное внимание и не будут приниматься соответствующие решения, тем более сложной и неконтролируемой будет становиться ситуация. Единственный выход - это поиск решений на двустороннем уровне.

По этому правонарушению также будет соответствующее обращение в правоохранительные органы Польши", - сообщили в УЗ.

Напомним

Зафиксировано незаконное вмешательство в работу железнодорожного транспорта на территории Республики Польша.

В ночь с 24 на 25 февраля неизвестные лица высыпали украинскую кукурузу из 8 полувагонов - около 180 тонн. Инцидент произошел в 150 км от порта Гданьск, откуда груз должен был отправиться за пределы Польши. То есть украинская сельскохозяйственная продукция ехала транзитом через страну.

Новый масштабный акт вандализма: в Польше высыпали украинское зерно из 8 полувагонов, Кубраков отреагировал