В Польше высыпали украинское зерно из 8 полувагонов: в УЗ заявили, что обратятся к польским правоохранителям

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В ОП рассказали, когда Украина начнет предметные переговоры о содержании соглашения по безопасности с США
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В ОП рассказали, когда Украина начнет предметные переговоры о содержании соглашения по безопасности с США

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Каждый дополнительный месяц войны приводит к катастрофическим последствиям в экономике рф - Юсов
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Каждый дополнительный месяц войны приводит к катастрофическим последствиям в экономике рф - Юсов

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Фамилия нового главы НАПК определена до завершения конкурса - расследование
24.02.24  •  196609 просмотра

Фамилия нового главы НАПК определена до завершения конкурса - расследование

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В Украине вдвое возросло количество случаев бешенства животных: Госпродпотребслужба назвала причины и правила поведения с бешеными животными
23.02.24  •  226132 просмотра

В Украине вдвое возросло количество случаев бешенства животных: Госпродпотребслужба назвала причины и правила поведения с бешеными животными

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Дизель по завышенной цене. Как ФГВФЛ готовится к несуществующему блэкауту
23.02.24  •  215802 просмотра

Дизель по завышенной цене. Как ФГВФЛ готовится к несуществующему блэкауту

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Эксперт: откуда Гетманцев берет цифры о теневом табачном рынке - я не знаю
22.02.24  •  224417 просмотра

Эксперт: откуда Гетманцев берет цифры о теневом табачном рынке - я не знаю

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Лиховой о ситуации возле Угледара: контролируемая
22.02.24  •  248254 просмотра

Лиховой о ситуации возле Угледара: контролируемая

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Нардеп Южанина будет инициировать расследование относительно поездок за границу на авто ликвидируемого банка директора-распорядителя ФГВФЛ Рекрут
22.02.24  •  232797 просмотра

Нардеп Южанина будет инициировать расследование относительно поездок за границу на авто ликвидируемого банка директора-распорядителя ФГВФЛ Рекрут

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Руководитель ФГВФЛ Рекрут обратилась к правоохранителям из-за того, что журналисты спросили о ее выездах за границу
21.02.24  •  252099 просмотра

Руководитель ФГВФЛ Рекрут обратилась к правоохранителям из-за того, что журналисты спросили о ее выездах за границу

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Украинские перевозчики проводят акции протеста на четырех ПП в ответ на польскую блокаду
21.02.24  •  269229 просмотра

Украинские перевозчики проводят акции протеста на четырех ПП в ответ на польскую блокаду

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Новости по теме

В Польше высыпали украинское зерно из 8 полувагонов: в УЗ заявили, что обратятся к польским правоохранителям

Украинский железнодорожный оператор "Укрзализныця" сообщил, что неизвестные лица сбросили около 180 тонн украинской кукурузы из 8 вагонов в Польше, в 150 км от порта Гданьск, и заявил, что инцидент будет передан польским правоохранительным органам.

Политика •   •  1264 просмотра
В Польше высыпали украинское зерно из 8 полувагонов: в УЗ заявили, что обратятся к польским правоохранителям

На Херсонщине на вражеской мине подорвался местный житель

34-летний мужчина получил огнестрельные осколочные ранения лица, шеи, век и ног, наступив на взрывное устройство в лесополосе вблизи села Трифоновка Херсонской области.

Война •   •  1844 просмотра
На Херсонщине на вражеской мине подорвался местный житель

ГУР пока ничего не известно о пленных, которые якобы летели на российском Ил-76 - Буданов

Руководитель украинской военной разведки не владеет информацией о том, были ли на борту сбитого российского транспортного самолета Ил-76 украинские пленные.

Война •   •  3234 просмотра
ГУР пока ничего не известно о пленных, которые якобы летели на российском Ил-76 - Буданов

Новый масштабный акт вандализма: в Польше высыпали украинское зерно из 8 полувагонов, Кубраков отреагировал

Украинское зерно было повреждено на польской железнодорожной станции в результате акта вандализма. Груз направлялся транзитом в порт Гданьск, откуда направлялся в другие страны мира.

Общество •   •  6723 просмотра
Новый масштабный акт вандализма: в Польше высыпали украинское зерно из 8 полувагонов, Кубраков отреагировал

Лидер правой партии Нидерландов Вилдерс заявил о готовности помочь Украине

Лидер ультраправой голландской Партии свободы заявил, что поддерживает помощь Украине и назвал войну россии против Украины незаконной и варварской.

Война •   •  7320 просмотра
Лидер правой партии Нидерландов Вилдерс заявил о готовности помочь Украине

"Он реально погиб из-за тромба": Буданов о причине смерти Навального

Руководитель разведки Министерства обороны Украины заявил, что российский оппозиционер Алексей Навальный умер по естественным причинам от тромба, вопреки заявлениям о его отравлении.

Политика •   •  7228 просмотра
"Он реально погиб из-за тромба": Буданов о причине смерти Навального

"Все это не соответствует действительности": Буданов заявил, что у россиян нет иранских ракет

Глава военной разведки Украины опроверг сообщения о том, что россия получила иранские баллистические ракеты для использования в Украине, заявив, что эта информация не соответствует действительности.

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"Все это не соответствует действительности": Буданов заявил, что у россиян нет иранских ракет

Ермак сообщил, при каких условиях в Украине откроют воздушное пространство

Украина не откроет свое воздушное пространство, пока не сможет гарантировать безопасность полетов, заявил журналистам руководитель ОП Андрей Ермак.

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Ермак сообщил, при каких условиях в Украине откроют воздушное пространство

Глава МИД Германии Анналена Бербок посетила Николаев: детали визита

Министр иностранных дел Германии Анналена Бурбок посетила Николаев, чтобы обсудить текущую ситуацию и убытки от войны с местными чиновниками и осмотреть солнечные опреснительные системы, которые финансируются немецкой организацией.

Война •   •  9547 просмотра
Глава МИД Германии Анналена Бербок посетила Николаев: детали визита

Стратегическая цель рф не изменилась: Буданов о целях рф в войне

По словам руководителя военной разведки Украины, стратегической целью россии остается уничтожение украинской государственности.

Война •   •  10406 просмотра
Стратегическая цель рф не изменилась: Буданов о целях рф в войне